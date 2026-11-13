Πολωνία: Ακυρώθηκε συναυλία Ρώσου ράπερ που παρομοίασε το σεξ με τους βιασμούς γυναικών από τους Ναζί

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Πολωνία η προγραμματισμένη συναυλία ενός Ρώσου ράπερ, ο οποίος σε τραγούδι του παρομοιάζει τη σεξουαλική πράξη με τους βιασμούς που διέπραξαν οι Ναζί σε βάρος Πολωνών γυναικών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κατακραυγή οδήγησε στην ακύρωση της εμφάνισής του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Βαρσοβίας, αν και εισιτήρια εξακολουθούσαν να διαφημίζονται στο διαδίκτυο για συναυλία σε «μυστική τοποθεσία».

Πρόκειται για τον 24χρονο Ρώσο ράπερ Scally Milano, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ντανίιλ Ντμίτριεφ. Ο καλλιτέχνης επρόκειτο να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή περιοδεία του στις 4 Δεκεμβρίου από το Opera Club, που στεγάζεται στο υπόγειο του ιστορικού κτιρίου του Μεγάλου Θεάτρου – Εθνικής Όπερας της Πολωνίας.

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των επίμαχων στίχων προκάλεσε την παρέμβαση της διοίκησης της Εθνικής Όπερας και την ακύρωση της συναυλίας από το νυχτερινό κέντρο.

Ο στίχος που προκάλεσε την κατακραυγή

Σύμφωνα με το πολωνικό δημοσίευμα της Gazeta Wyborcza, η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν αναγνώστρια της εφημερίδας ενημέρωσε τη σύνταξη για ένα τραγούδι του Scally Milano, στο οποίο ο ράπερ χρησιμοποιεί τους βιασμούς Πολωνών γυναικών από τις ναζιστικές δυνάμεις ως σεξουαλική παρομοίωση.

Ο επίμαχος στίχος περιγράφει με χυδαίο τρόπο τη σεξουαλική πράξη, συγκρίνοντάς την με όσα έκαναν οι «φασίστες στις γυναίκες στην Πολωνία».

Η αναφορά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς παραπέμπει στα εγκλήματα σεξουαλικής βίας που διαπράχθηκαν κατά τη γερμανική κατοχή της Πολωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το πολωνικό δημόσιο ραδιόφωνο ανέδειξε επίσης την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι ο Ρώσος καλλιτέχνης έχει χρησιμοποιήσει και άλλες ιστορικές αναφορές στα τραγούδια του, μεταξύ των οποίων τη ναζιστική εισβολή στην Πολωνία.

Ο Scally Milano έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις και κατηγορίες για υποστήριξη της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία.

Η Εθνική Όπερα απαίτησε εξηγήσεις

Η υπόθεση έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της τοποθεσίας όπου είχε προγραμματιστεί η συναυλία.

Το Opera Club λειτουργεί μέσα στο κτίριο του Μεγάλου Θεάτρου – Εθνικής Όπερας της Βαρσοβίας, ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της Πολωνίας.

Όταν η διοίκηση της Εθνικής Όπερας ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των τραγουδιών και τις αντιδράσεις, ζήτησε άμεσα εξηγήσεις από την επιχείρηση που μισθώνει τον χώρο.

Σε ανακοίνωσή της, την οποία δημοσίευσε το Polskie Radio, η διοίκηση διευκρίνισε ότι το θέατρο δεν διοργανώνει ούτε συνδιοργανώνει τις εκδηλώσεις του νυχτερινού κέντρου και δεν συμμετέχει στην επιλογή του προγράμματός του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αποδέχεται την παρουσίαση περιεχομένου που προσβάλλει τις βασικές ηθικές αρχές, την κοινωνική ευαισθησία και τον σεβασμό προς τα θύματα του πολέμου.

«Κάθε εκδήλωση υποκίνησης σε βία, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των γυναικών, προκαλεί την κατηγορηματική μας αντίθεση και έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τις αξίες που εκπροσωπεί ο οργανισμός μας», ανέφερε η διοίκηση.

Η Εθνική Όπερα ζήτησε επίσης να διευκρινιστούν οι συνθήκες διοργάνωσης της συναυλίας και να ληφθούν μέτρα ώστε να προστατευθεί η φήμη του πολιτιστικού ιδρύματος.

«Δεν γίνονται τα πάντα για τα χρήματα»

Μετά τις αντιδράσεις και την παρέμβαση της Εθνικής Όπερας, το Opera Club ανακοίνωσε την ακύρωση της εμφάνισης του Ρώσου ράπερ.

Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, μιλώντας στην Gazeta Wyborcza, εξήγησε ότι η απόφαση δεν ελήφθη με οικονομικά κριτήρια.

«Δεν γίνονται τα πάντα στη ζωή για τα χρήματα. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τιμή», δήλωσε.

Ο ίδιος καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιχείρηση δεν επιθυμεί να συνδεθεί με την προβολή τέτοιου περιεχομένου.

Η συναυλία ακυρώθηκε την Πέμπτη (12/11), λιγότερο από έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της.

Εισιτήρια εξακολουθούν να πωλούνται για «μυστική τοποθεσία»

Παρά την ακύρωση της συναυλίας στο Opera Club, η υπόθεση δεν φαίνεται να έχει κλείσει οριστικά.

Σύμφωνα με το TVP World, εισιτήρια εξακολουθούσαν να διαφημίζονται διαδικτυακά για εμφάνιση του Scally Milano στη Βαρσοβία, στις 4 Δεκεμβρίου, με την τοποθεσία να χαρακτηρίζεται «μυστική».

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι διοργανωτές έχουν εξασφαλίσει νέο χώρο ή εάν οι διαδικτυακές καταχωρίσεις παρέμειναν ενεργές μετά την ακύρωση της αρχικής εκδήλωσης.

Η συναυλία στη Βαρσοβία επρόκειτο να αποτελέσει την πρώτη στάση της ευρωπαϊκής περιοδείας του καλλιτέχνη, η οποία περιλαμβάνει επίσης εμφανίσεις σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που προγραμματισμένη εμφάνιση του Scally Milano στην πολωνική πρωτεύουσα ακυρώνεται.

Τον Μάιο του 2025 είχε ακυρωθεί συναυλία του στο μουσικό κέντρο Progresja της Βαρσοβίας, χωρίς να ανακοινωθεί επίσημα ο λόγος της απόφασης.