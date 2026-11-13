Αργύρης Ξάφης: «Έχω δουλέψει σε παραστάσεις που δεν ήθελα τόσο πολύ να είμαι εκεί»

Φιλοξενούμενος στο «Στούντιο 4», ο Αργύρης Ξάφης μίλησε για τις θεατρικές παραστάσεις στις οποίες επιλέγει να συμμετέχει και εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν έχει εργαστεί σε δουλειές όπου δεν επιθυμούσε να βρίσκεται. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Αργύρης Ξάφης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αργύρης Ξάφης φιλοξενήθηκε στο «Στούντιο 4» και μίλησε για τις επιλογές της καριέρας του, εξομολογούμενος ότι στο παρελθόν έχει εργαστεί σε παραστάσεις όπου δεν ήθελε τόσο πολύ να βρίσκεται.
  • Ο ηθοποιός εξήγησε ότι κάνει δύο παραστάσεις τον χρόνο και αποτελούν επιλογές ζωής, τονίζοντας: «Δεν με παίρνει να περνάω άσχημα σε αυτές τις παραστάσεις, γιατί είναι επιλογές ζωής για εμένα».
  • Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συνεργάτες του, δηλώνοντας: «Διαλέγω να συνεργάζομαι με ανθρώπους, που είτε τους γνωρίζω χρόνια και τους εμπιστεύομαι, είτε το ένστικτό μου, μού λέει θετικά για αυτό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τον Αργύρη Ξάφη φιλοξένησαν στο «Στούντιο 4» ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Ο ηθοποιός που έχει χαράξει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, μίλησε για τις παραστάσεις στις οποίες επιλέγει να συμμετέχει και εξομολογήθηκε πως έχει εργαστεί σε δουλειές που δεν ήθελε τόσο πολύ να είναι εκεί.

«Τα τελευταία χρόνια οι παραστάσεις στις οποίες παίρνω το ρίσκο να είμαι, οι περισσότερες έχουν βγει πολύ ωραίες. Περιμένω τη μία τώρα να έρθει, κάτι κακό θα μου τύχει. Έχω περάσει μέσα από αυτό, ξέρω. Έχω δουλέψει σε παραστάσεις που δεν ήμουν… Όχι ότι δεν ήμουν εγώ καλός ή όχι, δεν ήθελα πάρα πολύ. Δεν ήθελα τόσο πολύ να είμαι εκεί», ανέφερε στη συνέντευξή του ο καλλιτέχνης

Σε ερώτηση για το τι μπορεί να τον κάνει να μην θέλει να είναι κάπου, ο Αργύρης Ξάφης απάντησε: «Όταν σκέφτεσαι ότι έχεις διαλέξει αυτό να κάνεις. Δεν είναι ότι θα κάνεις χίλια επεισόδια και ένα δεν θα είναι καλό. Κάνω δύο παραστάσεις το χρόνο, ας πούμε. Δεν με παίρνει να περνάω άσχημα σε αυτές τις παραστάσεις, γιατί είναι επιλογές ζωής για εμένα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να είναι για τα δικά μου γούστα, για τις δικές μου αναζητήσεις, ό,τι καλύτερο μπορώ». 

«Το επί προσωπικού, κάπως το προφυλάσσω. Δηλαδή όσο μπορώ το προσέχω. Διαλέγω να συνεργάζομαι με ανθρώπους, που είτε τους γνωρίζω χρόνια και τους εμπιστεύομαι, είτε το ένστικτό μου, μού λέει θετικά για αυτό. Καλλιτεχνικά εμένα με απασχολεί, να είναι κοντά σε πράγματα που ονειρεύομαι. Κάπου να γίνει κάτι το οποίο δεν το περίμενα για εμένα. Να με στρέψει προς μια μεριά, να δω τον κόσμο όπως δεν το είχα σκεφτεί να κοιτάξω προς τα εκεί», συνέχισε ο ηθοποιός.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ