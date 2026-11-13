Αργύρης Ξάφης: «Έχω δουλέψει σε παραστάσεις που δεν ήθελα τόσο πολύ να είμαι εκεί»

Τον Αργύρη Ξάφη φιλοξένησαν στο «Στούντιο 4» ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Ο ηθοποιός που έχει χαράξει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, μίλησε για τις παραστάσεις στις οποίες επιλέγει να συμμετέχει και εξομολογήθηκε πως έχει εργαστεί σε δουλειές που δεν ήθελε τόσο πολύ να είναι εκεί.

«Τα τελευταία χρόνια οι παραστάσεις στις οποίες παίρνω το ρίσκο να είμαι, οι περισσότερες έχουν βγει πολύ ωραίες. Περιμένω τη μία τώρα να έρθει, κάτι κακό θα μου τύχει. Έχω περάσει μέσα από αυτό, ξέρω. Έχω δουλέψει σε παραστάσεις που δεν ήμουν… Όχι ότι δεν ήμουν εγώ καλός ή όχι, δεν ήθελα πάρα πολύ. Δεν ήθελα τόσο πολύ να είμαι εκεί», ανέφερε στη συνέντευξή του ο καλλιτέχνης

Σε ερώτηση για το τι μπορεί να τον κάνει να μην θέλει να είναι κάπου, ο Αργύρης Ξάφης απάντησε: «Όταν σκέφτεσαι ότι έχεις διαλέξει αυτό να κάνεις. Δεν είναι ότι θα κάνεις χίλια επεισόδια και ένα δεν θα είναι καλό. Κάνω δύο παραστάσεις το χρόνο, ας πούμε. Δεν με παίρνει να περνάω άσχημα σε αυτές τις παραστάσεις, γιατί είναι επιλογές ζωής για εμένα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να είναι για τα δικά μου γούστα, για τις δικές μου αναζητήσεις, ό,τι καλύτερο μπορώ».

«Το επί προσωπικού, κάπως το προφυλάσσω. Δηλαδή όσο μπορώ το προσέχω. Διαλέγω να συνεργάζομαι με ανθρώπους, που είτε τους γνωρίζω χρόνια και τους εμπιστεύομαι, είτε το ένστικτό μου, μού λέει θετικά για αυτό. Καλλιτεχνικά εμένα με απασχολεί, να είναι κοντά σε πράγματα που ονειρεύομαι. Κάπου να γίνει κάτι το οποίο δεν το περίμενα για εμένα. Να με στρέψει προς μια μεριά, να δω τον κόσμο όπως δεν το είχα σκεφτεί να κοιτάξω προς τα εκεί», συνέχισε ο ηθοποιός.