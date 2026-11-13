Ύπνος: 4 τρόποι να περιορίσετε την έκθεση στο φως τη νύχτα και να προστατεύσετε την υγεία σας

Ένα σκοτεινό υπνοδωμάτιο δεν είναι απλώς θέμα άνεσης, αλλά μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου και, κατ’ επέκταση, στην υγεία της καρδιάς. Νέα μελέτη συνδέει την έκθεση στο τεχνητό φως κατά τη διάρκεια της νύχτας με αυξημένους καρδιαγγειακούς κινδύνους, αναδεικνύοντας τη σημασία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ξεκούραση. Ειδικοί εξηγούν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τις κατάλληλες συνθήκες για έναν καλύτερο ύπνο.

Νυχτερινό φως: Πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί σημαντικό σύμμαχο της καρδιαγγειακής υγείας. Για να ξεκουραστείτε καλύτερα, δεν αρκεί να διατηρείτε το υπνοδωμάτιο δροσερό, ήσυχο και άνετο· εξίσου σημαντικό είναι να περιορίζετε όσο γίνεται το φως. Ακόμη και ο χαμηλός φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να επηρεάσει τον φυσιολογικό κύκλο του ύπνου και να σχετίζεται με επιβαρυντικούς παράγοντες για την υγεία της καρδιάς.

Η μακροχρόνια έκθεση σε φως άνω των 3 lux — περίπου η ποσότητα που εκπέμπει ένα φωτάκι νυκτός — ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 24%, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Στη μελέτη συμμετείχαν 11.071 άτομα που φορούσαν περικάρπια παρακολούθησης φωτός. Όσοι κοιμόντουσαν σε δωμάτια με τουλάχιστον 3 lux φωτός παρουσίασαν πάχυνση των τοιχωμάτων σε μία από τις καρδιακές τους κοιλίες, γεγονός που δυσκολεύει την άντληση του αίματος από την καρδιά.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να επηρεάσει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τουλάχιστον εν μέρει, επιδεινώνοντας την ποιότητα του ύπνου και μειώνοντας τη διάρκειά του. Ενδέχεται επίσης να εμπλέκονται και άλλοι μηχανισμοί», δήλωσε ο Lu Qi, MD, PhD, κύριος συγγραφέας της μελέτης, Διακεκριμένος Καθηγητής της έδρας Regents στο Πανεπιστήμιο Tulane της Νέας Ορλεάνης.

Προγενέστερες μελέτες έχουν συνδέσει την έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης και διαταραχές στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Η μελέτη ήταν παρατηρησιακή, επομένως δεν αποδεικνύει ότι η έκθεση στο φως τη νύχτα προκαλεί άμεση βλάβη στην καρδιά. Ωστόσο, το φως τη νύχτα μπορεί να μειώσει την έκκριση μελατονίνης, διαταράσσοντας τον φυσιολογικό κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Η έλλειψη επαρκούς ύπνου συνδέεται επίσης με την υψηλή αρτηριακή πίεση, τις φλεγμονές και το στρες — παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιαγγειακά προβλήματα.

4 τρόποι για να κάνετε το υπνοδωμάτιό σας πιο σκοτεινό για καλύτερο ύπνο

Η μείωση της έκθεσης στο φως κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι ένας απλός τρόπος για να υποστηρίξετε την ποιότητα του ύπνου σας. αφιερώστε μια στιγμή για να σκεφτείτε όλες τις πηγές φωτός στο υπνοδωμάτιό σας.

«Εκτιθέμεθα σε πολύ περισσότερο φως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε – και το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο για αυτό», δήλωσε ο Dr. Kuljeet Gill, πιστοποιημένος νευρολόγος και ειδικός ιατρικής ύπνου στο Northwestern Medicine.

Ακολουθούν τέσσερις πρακτικές συμβουλές που μπορείτε να δοκιμάσετε στο σπίτι.

Χρησιμοποιήστε κουρτίνες συσκότισης

Απενεργοποιήστε ή καλύψτε τις ηλεκτρονικές συσκευές

Κρατήστε το φως από το διάδρομο και το μπάνιο μακριά

Φορέστε μάσκα ύπνου

Χρησιμοποιήστε κουρτίνες συσκότισης

Τα φώτα του δρόμου μπορούν να παράγουν έως και 10 lux φωτός, επομένως οι αποτελεσματικές κουρτίνες είναι απαραίτητες για να εμποδίσουν το εξωτερικό φως να εισέλθει στην κρεβατοκάμαρά σας. Η τοποθέτηση κουρτινών συσκότισης (blackout) είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δημιουργήσετε ένα σκοτεινό περιβάλλον ύπνου. Βεβαιωθείτε ότι τα στόρια ή οι κουρτίνες σας είναι πράγματι αρκετά πυκνά ώστε να μπλοκάρουν το φως. Οι διάφανες κουρτίνες ή τα περσίδες αφήνουν συχνά να περάσει πολύ φως, διαταράσσοντας τον ύπνο σας.

Απενεργοποιήστε ή καλύψτε τις ηλεκτρονικές συσκευές

Με τα κινητά, τα τάμπλετ, τις τηλεοράσεις και τα ξυπνητήρια, τα περισσότερα υπνοδωμάτια διαθέτουν πολλές πηγές τεχνητού φωτός. Καλύψτε ή απενεργοποιήστε τις συσκευές σας πριν κοιμηθείτε: Ακόμα κι αν δεν σας ξυπνούν άμεσα, οι ειδοποιήσεις που αναβοσβήνουν στην οθόνη μπορούν να διαταράξουν τον κύκλο του ύπνου σας.

«Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως πώς ακόμη και μικρές ποσότητες φωτός τη νύχτα μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την ποιότητα του ύπνου, χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», ανέφερε ο Dr. Gill.

Κρατήστε το φως από το διάδρομο και το μπάνιο μακριά

Το κενό ανάμεσα στην πόρτα του υπνοδωματίου σας και το πάτωμα μπορεί να αφήσει να περάσει μια μικρή ποσότητα φωτός. Σβήστε όλα τα φώτα στο διάδρομο για να αποτρέψετε την αρνητική επίδρασή τους στον ύπνο σας.

Μια εναλλακτική λύση: Τοποθετήστε ένα αεροστόπ ή κάποιο ανάλογο αξεσουάρ στο κάτω μέρος της πόρτας σας για να αποτρέψετε τη διαρροή φωτός.

Αν χρειάζεστε οπωσδήποτε ένα νυχτερινό φως στο διάδρομο ή στο μπάνιο, προτιμήστε ένα κόκκινο φως αντί για μπλε ή λευκό. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι τα κόκκινα φώτα δεν διαταράσσουν τον κιρκάδιο ρυθμό σας στον ίδιο βαθμό με τα υπόλοιπα χρώματα.

Φορέστε μάσκα ύπνου

Οι μάσκες ύπνου βοηθούν στον αποκλεισμό του φωτός του περιβάλλοντος, εάν δεν μπορείτε να κάνετε το δωμάτιό σας αρκετά σκοτεινό. Έρευνες δείχνουν ότι ο ύπνος με μάσκα ματιών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της εγρήγορσης την επόμενη μέρα και να προσφέρει μακροπρόθεσμα γνωστικά οφέλη.

Το απλό κλείσιμο των ματιών σας δεν αρκεί, επειδή το φως μπορεί να περάσει μέσα από τα βλέφαρά σας. Εάν αποκοιμιέστε με την τηλεόραση ανοιχτή ή δεν διαθέτετε κουρτίνες συσκότισης, μια μάσκα ύπνου αποτελεί ιδανική λύση. Αυτό το βοήθημα ύπνου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εργαζόμενους σε βάρδιες ή για όποιον χρειάζεται να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας δυσκολευόμενος να δημιουργήσει ένα σκοτεινό περιβάλλον.