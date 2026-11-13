Γεωργιάδης και ΕΚΑΒ απάντησαν στην Κωνσταντοπούλου για τη διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο «Γεννηματάς»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και το ΕΚΑΒ απάντησαν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε την Παρασκευή ότι το ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο «Γ. Γεννηματάς» επειδή η συντονίστρια διευθύντρια της Γ’ Παθολογικής Κλινικής στο συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι η Ματίνα Παγώνη. «Μήπως αναρωτήθηκε κανείς το νοσοκομείο Γεννηματάς εφημέρευε; Διαβάζω ότι διακομίστηκε εκεί (η επιθεωρήτρια εργασίας). Εφημέρευε το νοσοκομείο αυτό; Όχι, είναι η απάντηση. Εφημέρευε μόνον η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική του κλινική. Γιατί λοιπόν διακομίστηκε κάποιο υποτίθεται σοβαρό περιστατικό εκεί; Μα γιατί είναι εκεί η κυρία Παγώνη υποθέτω που νομίζω δεν είναι ούτε ψυχίατρος ούτε οφθαλμίατρος, αλλά παρόλα αυτά έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Γεωργιάδη: «Πήγε στο “Γεννηματάς” επειδή εφημέρευε, όχι λόγω Παγώνη»

«Κατά την κυρία Kωνσταντοπούλου χθες δεν εφημέρευε το “Γεννηματάς” και εκεί πήγε το ΕΚΑΒ την άτυχη προϊσταμένη που έπεσε πάνω της, μετά από δική μου παρέμβαση λόγω της παρουσίας της Ματίνας Παγώνη. Μόνον που χθες εφημέρευε κανονικά το “Γεννηματάς” για το ΕΚΑΒ το οποίο τις ίδιες ώρες πήγε και πολλά άλλα περιστατικά και εγώ ενημερώθηκα όταν η κυρία προϊσταμένη είχε ήδη μεταφερθεί εκεί», έγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στα όσα είπε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ψέματα, συνωμοσιολογίες και λάσπη για να μην ζητήσει συγγνώμη και να υποστεί τις συνέπειες της αισχρούς της συμπεριφοράς», πρόσθεσε.

ΕΚΑΒ: Η διακομιδή έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της εφημερίας

Σχετικά με τη διακομιδή της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γ. Γεννηματάς», το ΕΚΑΒ διευκρινίζει ότι η επιλογή του συγκεκριμένου νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά βάσει επιχειρησιακών και ιατρικών κριτηρίων.

«Σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών και λειτουργίας των υγειονομικών σχηματισμών του Λεκανοπεδίου, καθημερινά, παράλληλα με τα νοσοκομεία που πραγματοποιούν γενική εφημερία και δέχονται απευθείας προσελεύσεις πολιτών, λειτουργούν κατά τις ώρες 08:00–14:30 και νοσοκομεία πρωινής εφημερίας, τα οποία υποδέχονται μόνο επείγοντα περιστατικά και αποκλειστικά μέσω του ΕΚΑΒ. Δεδομένου ότι η κλήση για το συγκεκριμένο περιστατικό πραγματοποιήθηκε χθες, 12 Νοεμβρίου 2026, στις 12:21, η διακομιδή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της πρωινής εφημερίας.

Κατόπιν αυτών, βάσει των στοιχείων και των ιατρικών ενδείξεων του περιστατικού, κρίθηκε αναγκαία η δυνατότητα εξέτασης από Παθολόγο, Καρδιολόγο και Νευρολόγο. Το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γ. Γεννηματάς», το οποίο κατά τη συγκεκριμένη ημέρα πραγματοποιούσε πρωινή εφημερία (08:00–14:30), αποτελούσε τον πλησιέστερο Υγειονομικό Σχηματισμό που κάλυπτε πλήρως τις απαιτούμενες ιατρικές ειδικότητες και μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου περιστατικού».

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα εφημεριών της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου.

Γενική εφημερία (14:00 έως 08:00 της επομένης) – Ομάδα Δ:

Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Γ.Ν.Α. «Ελπίς»

Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» (έως τις 22:00)

Πρωινή εφημερία – νοσοκομεία της Ομάδας Β:

Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»

Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»

Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» (αιματολογικά, ενδοκρινολογικά, οδοντιατρικά, παθολογικά, καρδιολογικά και χειρουργικά περιστατικά)

Γ.Ν.Α. «Σωτηρία» (καρδιολογικά, χειρουργικά και ΩΡΛ περιστατικά)

Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»

Η 1η ΥΠΕ αναφέρει ότι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» γίνονται τεχνικές εργασίες. «Γι’ αυτό, κατά την πρωινή του εφημερία, τα επείγοντα περιστατικά που μεταφέρει το ΕΚΑΒ τα δέχεται το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς».

Επομένως, την Πέμπτη το πρωί το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» δεχόταν κανονικά τα επείγοντα περιστατικά που μετέφερε το ΕΚΑΒ».