ΕΟΔΥ: Σε έξαρση ο κορονοϊός, 2 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα – Ένας νεκρός από γρίπη

Αύξηση καταγράφει η θετικότητα για τη γρίπη και τον κορονοϊό στην Ελλάδα σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 2-8 Νοεμβρίου, ενώ ανοδική πορεία σημειώνεται και στις νοσηλείες. Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 186 νέες εισαγωγές COVID-19 με μία διασωλήνωση και δύο θανάτους, καθώς και 83 εισαγωγές γρίπης με μία νοσηλεία σε ΜΕΘ και έναν θάνατο. Η θετικότητα για τη γρίπη στην κοινότητα άγγιξε το επιδημικό κατώφλι του 10%, ενώ η δραστηριότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

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Υγεία

γρίπη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αύξηση καταγράφει η θετικότητα για την γρίπη και τον κορονοϊό στην χώρα μας σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, ενώ αυξητική τάση καταγράφεται και στις νοσηλείες.
  • Για τον κορονοϊό καταγράφηκαν 186 νέες εισαγωγές, μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα.
  • Στη γρίπη σημειώθηκαν 83 νέες εισαγωγές, μία νέα νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος, με τη θετικότητα στην κοινότητα να αγγίζει το επιδημικό κατώφλι του 10%.

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Αύξηση καταγράφει η θετικότητα για την γρίπη και τον κορονοϊό στην χώρα μας σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 2-8 Νοεμβρίου, ενώ αυξητική τάση καταγράφονται και στις νοσηλείες.

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Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.
Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις.
Ιός SARS-CoV-2 – λοίμωξη COVID-19

Γιατί κάποιοι δεν αρρωσταίνουν «ποτέ» από γρίπη – Τα γονίδια και η «ασπίδα» της μύτης

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 186 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=161).

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Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), άγγιξε το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 83 νέες εισαγωγές γρίπης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=58). Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 16 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τέσσερις θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Μεταξύ 593 δειγμάτων ανευρέθηκαν 37 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, και συγκεκριμένα 36 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 33 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 20 (91%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1) pdm09 και τρία (9%) στον υπότυπο Α(Η3).
Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

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