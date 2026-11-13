Πολυτεχνείο: Χαρακτηρίστηκαν νεότερα μνημεία η πύλη και τμήμα της περίφραξης στην Πατησίων

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Πλησιάζει η Τρίτη, ημέρα που συμπληρώνονται 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και γίνεται γνωστό ότι η κεντρική πύλη αλλά και τμήμα της περίφραξης του ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος στην οδό Πατησίων χαρακτηρίστηκαν νεότερα μνημεία.

Η απόφαση ελήφθη με ομόφωνη γνωμοδότηση των μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), σε κοινή συνεδρίασή τους.

Ως νεότερα μνημεία χαρακτηρίστηκαν επίσης η αυθεντική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου, την οποία γκρέμισε άρμα μάχης τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, με εντολή της χούντας, καθώς και το χάλκινο γλυπτό που φιλοτέχνησε ο Μέμος Μακρής προς τιμήν του ιστορικού Νίκου Σβορώνου. Το γλυπτό έχει συνδεθεί με τους αγώνες των φοιτητών.

Τα μέλη των Συμβουλίων αναγνώρισαν την ιδιαίτερη ιστορική αξία των στοιχείων αυτών ως συμβόλων της αντίστασης φοιτητών και πολιτών κατά της δικτατορίας. Ο χαρακτηρισμός τους ως μνημείων ενισχύει την προστασία του ιστορικού συγκροτήματος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ