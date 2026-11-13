Live η κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, χαμηλές ταχύτητες και στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Έντονο μποτιλιάρισμα επικρατεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου Αττικής, με τη Λεωφόρο Κηφισού να βρίσκεται στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα από το Περιστέρι έως τη Νέα Χαλκηδόνα. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στις Λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτά.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Κηφισός κίνηση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο «κόκκινο» βρίσκεται για άλλη μία ημέρα η Λ. Κηφισού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Χαλκηδόνα.
  • Προβλήματα καταγράφονται, επίσης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λ. Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και του Ψυχικού, στη Μεσογείων και στη Λ. Αθηνών.
  • Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 5΄-10΄ στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10΄-15΄ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ιδιαίτερα στην έξοδο για Λαμία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται με τα οχήματά τους στην Αττική, καθώς επικρατεί μποτιλιάρισμα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται για άλλη μία ημέρα η Λ. Κηφισού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Χαλκηδόνα.

Προβλήματα καταγράφονται, επίσης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λ. Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και του Ψυχικού, στη Μεσογείων, στην Αττική Οδό και στη Λ. Αθηνών.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, καταγράφονται καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από την Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ