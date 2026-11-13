Live η κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, χαμηλές ταχύτητες και στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται με τα οχήματά τους στην Αττική, καθώς επικρατεί μποτιλιάρισμα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.
Στο «κόκκινο» βρίσκεται για άλλη μία ημέρα η Λ. Κηφισού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Χαλκηδόνα.
Προβλήματα καταγράφονται, επίσης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λ. Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και του Ψυχικού, στη Μεσογείων, στην Αττική Οδό και στη Λ. Αθηνών.
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, καταγράφονται καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας.
Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από την Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 13, 2026