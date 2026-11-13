Κατάρρευση σκεπής κτιρίου στην Κολοκοτρώνη: Σήμερα ο έλεγχος από μηχανικούς – Υπήρχαν αναφορές ότι ήταν ετοιμόρροπο – Σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας

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Στον έλεγχο της στατικότητας του εγκαταλελειμμένου κτιρίου επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα, Παρασκευή (13/11), μηχανικοί, μετά την κατάρρευση τμήματος της σκεπής του, το απόγευμα της Πέμπτης. Το κτίριο είχε χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν εντοπίστηκε κανείς στο εσωτερικό του κτιρίου. Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε έλεγχο στους χώρους του κτιρίου, χωρίς να διαπιστώσει την παρουσία ατόμων.

Η Τροχαία προχώρησε άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Κολοκοτρώνη, από το ύψος της συμβολής της με τις οδούς Βορέου και Αθηνάς.

Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος της στατικότητας και δοθεί από τους αρμόδιους μηχανικούς το «πράσινο φως» για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.

Στη σημερινή διαδικασία ελέγχου ενδέχεται να συμμετάσχουν και κλιμάκια μηχανικών του Δήμου Αθηναίων, τα οποία θα εξετάσουν τη στατικότητα του κτιρίου και θα κρίνουν εάν μπορούν να αρθούν τα μέτρα αποκλεισμού της οδού.

Στο σημείο βρέθηκε και ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος σχετίζεται με το ακίνητο και επισήμανε ότι πρόκειται για ετοιμόρροπο κτίριο. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητος ο επανέλεγχός του, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση και προς τον Δήμο Αθηναίων.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, ανέφερε ότι το κτίριο είναι διατηρητέο. Πρόκειται για παλαιό ακίνητο που είχε εγκαταλειφθεί και παρουσίαζε φθορές, οι οποίες φαίνεται να συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος της σκεπής.

Πώς σημειώθηκε η κατάρρευση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης, όταν κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, αναφέροντας ότι τμήμα της σκεπής του εγκαταλελειμμένου κτιρίου είχε καταρρεύσει στον ακάλυπτο χώρο.