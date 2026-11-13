Βρετανία: Επτά γυναίκες κατήγγειλαν σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε 30 λεπτά σε πανεπιστήμιο – Κατηγορείται ένας 29χρονος

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Επτά γυναίκες κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε διάστημα μόλις 30 λεπτών, στον χώρο και γύρω από το Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ, στη βόρεια Αγγλία. Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος ενός 29χρονου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει εννέα κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και επρόκειτο να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου την Παρασκευή (13/11).

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian και την αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ, οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (10/11), όταν ένας άνδρας φέρεται να πλησίαζε γυναίκες και να τις άγγιζε σεξουαλικά χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη ανησυχία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, με τη διοίκηση του ιδρύματος να ενισχύει τις περιπολίες ασφαλείας και να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού.

Επτά καταγγελίες μέσα σε μισή ώρα

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από τηλεφώνημα του προσωπικού ασφαλείας του Πανεπιστημίου του Χάντερσφιλντ, το οποίο ενημέρωσε για διαδοχικά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης στον πανεπιστημιακό χώρο και στη γύρω περιοχή.

Από την αρχική έρευνα προέκυψε ότι επτά γυναίκες είχαν δεχθεί επιθέσεις μεταξύ 18:00 και 18:30, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος πλησίαζε τις γυναίκες και τις άρπαζε, αγγίζοντάς τες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Και οι επτά κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Μετά τις καταγγελίες, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, ενώ παράλληλα συνεργάστηκαν με τις υπηρεσίες ασφαλείας του πανεπιστημίου για τη συγκέντρωση στοιχείων.

Ποιος είναι ο 29χρονος που κατηγορείται

Την Παρασκευή (13/11), η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι απαγγέλθηκαν εννέα κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε βάρος του 29χρονου Σοφάν Ακμπάς, κατοίκου του Χάντερσφιλντ.

Ο κατηγορούμενος επρόκειτο να παρουσιαστεί την ίδια ημέρα ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Λιντς.

Παρότι οι αρχικές καταγγελίες αφορούν επτά γυναίκες, οι κατηγορίες είναι εννέα. Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει δημοσίως πώς κατανέμονται οι επιμέρους κατηγορίες.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές καλούν οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό από την περιοχή να επικοινωνήσει μαζί τους.

Αυξημένες περιπολίες και μέτρα προστασίας στο πανεπιστήμιο

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στους φοιτητές και τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου του Χάντερσφιλντ, με τη διοίκηση να ανακοινώνει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Ο αναπληρωτής πρύτανης του πανεπιστημίου, καθηγητής Τιμ Θόρντον, δήλωσε ότι η ασφάλεια και η ευημερία των φοιτητών, των εργαζομένων και των επισκεπτών αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

«Αναγνωρίζουμε ότι περιστατικά αυτού του είδους προκαλούν βαθιά ανησυχία και παρέχουμε υποστήριξη σε οποιονδήποτε έχει επηρεαστεί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι περιπολίες ασφαλείας έχουν αυξηθεί προληπτικά σε ολόκληρη την πανεπιστημιούπολη, ενώ οι φοιτητές και το προσωπικό ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την εφαρμογή SafeZone.

Μέσω της εφαρμογής παρέχεται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ψυχολογικής υποστήριξης και στην ομάδα ασφάλειας του πανεπιστημίου.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους όσοι σπουδάζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται την πανεπιστημιούπολη», πρόσθεσε ο Θόρντον.

Η αστυνομία ζητά πληροφορίες από μάρτυρες

Η επιθεωρήτρια Σάρα Μπράντλεϊ, από τη μονάδα προστασίας ευάλωτων ατόμων της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ, διαβεβαίωσε ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα τις καταγγελίες.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας στο πανεπιστήμιο, ώστε να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των φοιτητών και του προσωπικού. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην υποστήριξη των θυμάτων και στην προστασία όσων ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στο Χάντερσφιλντ», δήλωσε.

Οι αστυνομικές αρχές απευθύνουν έκκληση σε πιθανούς μάρτυρες, καθώς και σε όσους διαθέτουν βίντεο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να συμβάλει στην έρευνα, να επικοινωνήσουν με την αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ.