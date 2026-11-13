ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: «Το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κουρελόχαρτο στα χέρια της ΝΔ»

«Οι κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν την αλαζονική αντίληψη του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όλα να ράβονται στα μέτρα τους, ακόμη και οι θεσμοί. Παζάρι, αδιαφάνεια και αλλεργία στη λογοδοσία», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κουρελόχαρτο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας» και σχολιάζει ότι «μπορούν να βρουν τους συνεργάτες που τους ταιριάζουν στα αντιθεσμικά παιχνίδια τους. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε».

Εν συνεχεία το ΠΑΣΟΚ παραθέτει μερικές -όπως αναφέρει- «σκληρές αλήθειες». Συγκεκριμένα θέτει τα ερωτήματα: «πώς ακριβώς ‘διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν πλειοψηφίες’ στην προηγούμενη διάσκεψη, τη στιγμή που διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5 στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα;» και «γιατί η Νέα Δημοκρατία άλλαξε γνώμη και σήμερα στήριξε άλλο πρόσωπο;». Επιπλέον σχολιάζει ότι οι κυβερνητικές πηγές «αναφέρονται σε υποψηφιότητα του κ. Δερβιτσιώτη γενικά και αόριστα», για να υπογραμμίσει: «Δεν θυμούνται ότι το ΠΑΣΟΚ με καθαρότητα επέλεξε τον κ. Δερβιτσιώτη για τον Συνήγορο του Πολίτη και όχι την ΑΠΔΠΧ για την οποία επέλεξε την κ. Συγγούνα και για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Βουλής η πλειοψηφία στο πρόσωπο της αγνοήθηκε και διεκόπη η συνεδρίαση πραξικοπηματικά;». Εν τέλει, το ΠΑΣΟΚ ρωτά «γιατί σήμερα δεν έκαναν αυτό που επιβάλλει το Σύνταγμα, να συνεχίσουν τη συνεδρίαση που διακόπηκε» και «γιατί παραβίασαν το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής», για να σημειώσει: «Μήπως γιατί δεν θέλουν να έχουν επικεφαλής οι ανεξάρτητες αρχές;».

Τέλος, σχολιάζει ότι «για το από πότε είναι στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Δουδωνής μπορεί ο κ. Μαρινάκης και οι κύκλοι του να ρωτήσουν τον κ. Πιερρακάκη».