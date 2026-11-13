Συναγερμός στη Νέα Ορλεάνη: Τάνκερ έπεσε πάνω σε ποταμόπλοιο με 130 επιβαίνοντες – Βίντεο απο τη στιγμή της σύγκρουσης

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Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ορλεάνη, καθώς ένα δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με το ποταμόπλοιο «American Heritage» της American Cruise Lines, στο οποίο επέβαιναν περίπου 130 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το ποταμόπλοιο του ποταμού ήταν αγκυροβολημένο στον ποταμό Μισισιπή, όταν το τάνκερ «Atlantic Asphalt» έπεσε πάνω του.

«Η Λιμενική Αστυνομία του Port NOLA, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Ορλεάνης, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Ορλεάνης, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και το ιατρικό προσωπικό έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης και αντιμετώπισης», αναφέρεται σε ανακοίνωση των αρχών.

Έχει δημιουργηθεί χώρος διαλογής τραυματιών εντός του Διοικητικού Κτιρίου του Λιμανιού της Νέας Ορλεάνης, πρόσθεσαν οι αρχές.

Βίντεο του συμβάντος που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το ποταμόπλοιο «American Heritage» να γέρνει προς τη μία πλευρά, ενώ γεμίζει γρήγορα με νερό.

BREAKING: Tanker collides with river cruise in New Orleans; rescues underway https://t.co/0tdCY300uL — BNO News (@BNONews) November 13, 2026