Ολλανδία – Ελλάδα 7-0: Βαριά ήττα για την Εθνική στο Άμστερνταμ

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στη «Johan Cruijff Arena» του Άμστερνταμ, σε μία από τις πιο δύσκολες βραδιές της ιστορίας της. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατάφερε να περιορίσει την επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων, οι οποίοι προηγήθηκαν με πέντε γκολ στο πρώτο ημίχρονο και διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα πριν από τη συμπλήρωση 65 λεπτών.

Η ελληνική ομάδα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην αμυντική της λειτουργία, ενώ τα διαδοχικά λάθη επέτρεψαν στους Ολλανδούς να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να αποκτήσουν από νωρίς σημαντικό προβάδισμα. Ο Ράιντερς σημείωσε χατ-τρικ, ο Τίμπερ πέτυχε δύο γκολ και από ένα πρόσθεσαν οι Σάμερβιλ και Μάλεν.

Το αποτέλεσμα δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθεια της Ελλάδας για πρόκριση στο Nations League, καθώς παρέμεινε στους 8 βαθμούς. Στην τελευταία αγωνιστική της league phase, την ερχόμενη Δευτέρα, η Εθνική θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, όπου χρειάζεται τη νίκη.

Ωστόσο, ακόμη και η επικράτηση δεν εξασφαλίζει την πρόκριση. Εάν η Γερμανία νικήσει την Ολλανδία στην άλλη αναμέτρηση, οι τρεις ομάδες θα ισοβαθμήσουν στους 11 βαθμούς και η κατάταξη θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων.

Πέντε γκολ της Ολλανδίας στο πρώτο ημίχρονο

Τα προβλήματα για την Ελλάδα άρχισαν πριν από τη σέντρα, όταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Τριάντης.

Η Ολλανδία επέβαλε από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό της, ασκώντας πίεση στην ελληνική άμυνα. Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Μαυροπάνος έκανε λανθασμένη μεταβίβαση, ο Χάκπο έκλεψε την μπάλα και ο Σάμερβιλ ολοκλήρωσε τη φάση με κοντινό πλασέ, ανοίγοντας το σκορ.

Στο 12′, ο Φέρμαν τροφοδότησε τον Ράιντερς μέσα στην περιοχή και ο Ολλανδός μέσος, με δυνατό αριστερό σουτ από δύσκολη γωνία, διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων.

Έξι λεπτά αργότερα, η Ολλανδία έφτασε στο 3-0. Ο Τίμπερ βρήκε τον Μάλεν από την αριστερή πλευρά, εκείνος γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Ράιντερς σκόραρε από κοντά, χωρίς να αντιμετωπίσει αντίσταση.

Στο 22′, ο Τζολάκης απέκρουσε σουτ του Χάκπο, αποτρέποντας ένα ακόμη γκολ. Δύο λεπτά αργότερα, η Ελλάδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε. Έπειτα από βαθιά μεταβίβαση του Τζολάκη, ο Φερμπρούχεν γλίστρησε και ο Ιωαννίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος του, σκοράροντας. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής Σάγκι ακύρωσε το γκολ για χέρι του Έλληνα επιθετικού κατά την προσπάθεια ελέγχου της μπάλας.

Η Εθνική δημιούργησε στη συνέχεια δύο ευκαιρίες, χωρίς να βρει στόχο. Στο 30′, η κεφαλιά του Μαυροπάνου πέρασε άουτ, ενώ στο 32′ το πλασέ του Καρέτσα είχε την ίδια κατάληξη.

Η Ολλανδία συνέχισε να αξιοποιεί τα κενά στην ελληνική άμυνα και στο 33′ πέτυχε τέταρτο γκολ. Ο Φέρμαν έβγαλε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας, ο Ντούμφρις κινήθηκε πίσω από τον Τζόλη και με κεφαλιά την έστρωσε στον Ράιντερς, ο οποίος πρόλαβε τον Τζολάκη και ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του.

Το 5-0 διαμορφώθηκε στο 40′, όταν ο Μάλεν πέρασε τον Ρέτσο και γύρισε την μπάλα στον Τίμπερ. Ο τελευταίος σκόραρε με κοντινή προβολή, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα ανδρών της Ολλανδίας.

Δύο ακόμη γκολ μέσα σε τρία λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο

Η Ελλάδα επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς αλλαγές, παρά το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Αντίθετα, από πλευράς Ολλανδίας, ο Τσάβι αντικατέστησε τον Ντε Γιονγκ με τον Κουπμάινερς.

Στο 50′, ο Ράιντερς έπεσε μέσα στην ελληνική περιοχή και ζήτησε πέναλτι, ωστόσο ο έλεγχος της φάσης από το VAR δεν οδήγησε σε καταλογισμό παράβασης.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Τριάντης επιχείρησε σουτ, με την μπάλα να περνά ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι του Φερμπρούχεν. Στο 56′, ο Τζολάκης χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να μπλοκάρει το επικίνδυνο πλασέ του Σάμερβιλ έξω από την περιοχή.

Οι γηπεδούχοι αύξησαν το προβάδισμά τους στο 59′. Ο Μάλεν πάσαρε στον Ντούμφρις από τη δεξιά πλευρά και εκείνος έκανε παράλληλο γύρισμα. Ο Τζολάκης ακούμπησε την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να την απομακρύνει, με αποτέλεσμα ο Τίμπερ να σκοράρει σε κενή εστία για το 6-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Στο 62′, ο Ντούμφρις πραγματοποίησε νέα ατομική ενέργεια και γύρισε την μπάλα στον Μάλεν, ο οποίος πλάσαρε τον Τζολάκη και διαμόρφωσε το 7-0.

Η Ελλάδα επιχείρησε να απαντήσει στο 64′, όταν ο Ιωαννίδης με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Ωστόσο, η φάση είχε σταματήσει λόγω υπόδειξης οφσάιντ.

Στο 65′, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε διπλή αλλαγή, αντικαθιστώντας τους Ιωαννίδη και Παυλίδη με τους Μπακασέτα και Δουβίκα.

Παρά το μεγάλο προβάδισμα, η Ολλανδία συνέχισε να αναζητά επιθετικές ευκαιρίες. Στο 73′, ο Σάμερβιλ μπήκε στην ελληνική περιοχή και επιχείρησε να σκοράρει, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε την προσπάθειά του.

Το 7-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την Εθνική να ολοκληρώνει την αναμέτρηση χωρίς γκολ και πλέον να στρέφει την προσοχή της στον αγώνα με τη Σερβία, από τον οποίο θα εξαρτηθεί, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Γερμανία – Ολλανδία, η τελική της θέση.

Ολλανδία: Φερμπρούχεν, Φαν Χέκε, Φαν ντε Φεν, Ντούμφρις, Τίμπερ, Ράιντερς, Φέρμαν, Ντε Γιονγκ, Σάμερβιλ, Χάκπο, Μάλεν.

Ελλάδα: Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Ρότα, Ανδρούτσος, Τριάντης, Τζόλης, Καρέτσας, Ιωαννίδης, Παυλίδης.