Συναγερμός στα αμερικανικά αεροδρόμια: Εντολή για καθήλωση αεροσκαφών – Εξετάζεται ζήτημα ασφαλείας

Σε καθεστώς έκτακτης επιφυλακής έχουν τεθεί τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από εντολή της FAA για καθήλωση αεροσκαφών και αναστολή όλων των αναχωρήσεων. Οι πτήσεις που βρίσκονται ήδη στον αέρα έχουν λάβει άδεια προσγείωσης, ενώ το περιστατικό αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές σε βλάβη εξοπλισμού της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

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Διεθνή Νέα

Συναγερμός στα αμερικανικά αεροδρόμια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε καθεστώς έκτακτης επιφυλακής έχουν τεθεί τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από οδηγία των αρμόδιων Αρχών για την καθήλωση αεροσκαφών στο έδαφος και την αναστολή των αναχωρήσεων.
  • Οι πτήσεις αναχώρησης έχουν διακοπεί, ενώ τα αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη στον αέρα και κατευθύνονται προς αμερικανικά αεροδρόμια ελέγχονται κατά περίπτωση και θα τους επιτραπεί να προσγειωθούν.
  • Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό ζήτημα ασφαλείας ή τεχνικό πρόβλημα σε εξοπλισμό της FAA, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε καθεστώς έκτακτης επιφυλακής φέρεται να έχουν τεθεί τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από οδηγία των αρμόδιων Αρχών για την καθήλωση αεροσκαφών στο έδαφος και την αναστολή των αναχωρήσεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πτήσεις αναχώρησης έχουν διακοπεί, ενώ τα αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη στον αέρα και κατευθύνονται προς αμερικανικά αεροδρόμια ελέγχονται κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η απόφαση ελήφθη εξαιτίας προβλήματος στις επικοινωνίες που επηρεάζει τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

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