Συναγερμός στα αμερικανικά αεροδρόμια: Εντολή για καθήλωση αεροσκαφών – Εξετάζεται ζήτημα ασφαλείας

Σε καθεστώς έκτακτης επιφυλακής φέρεται να έχουν τεθεί τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από οδηγία των αρμόδιων Αρχών για την καθήλωση αεροσκαφών στο έδαφος και την αναστολή των αναχωρήσεων.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πτήσεις αναχώρησης έχουν διακοπεί, ενώ τα αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη στον αέρα και κατευθύνονται προς αμερικανικά αεροδρόμια ελέγχονται κατά περίπτωση.
Issued by the FAA just moments ago, ALL US airports are currently ground stopped. This means NO flights may depart for US airports. Flights already in the air will be allowed to land. This is related to an FAA equipment outage. https://t.co/wgyuOXeF0k
— Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026
Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η απόφαση ελήφθη εξαιτίας προβλήματος στις επικοινωνίες που επηρεάζει τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.
There has been a temporary telecommunications outage – out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis.
— The FAA ✈️ (@FAANews) November 13, 2026