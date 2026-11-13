Συναγερμός στα αμερικανικά αεροδρόμια: Εντολή για καθήλωση αεροσκαφών – Εξετάζεται ζήτημα ασφαλείας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε καθεστώς έκτακτης επιφυλακής φέρεται να έχουν τεθεί τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από οδηγία των αρμόδιων Αρχών για την καθήλωση αεροσκαφών στο έδαφος και την αναστολή των αναχωρήσεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πτήσεις αναχώρησης έχουν διακοπεί, ενώ τα αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη στον αέρα και κατευθύνονται προς αμερικανικά αεροδρόμια ελέγχονται κατά περίπτωση.

Issued by the FAA just moments ago, ALL US airports are currently ground stopped. This means NO flights may depart for US airports. Flights already in the air will be allowed to land. This is related to an FAA equipment outage. https://t.co/wgyuOXeF0k — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 20 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η απόφαση ελήφθη εξαιτίας προβλήματος στις επικοινωνίες που επηρεάζει τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.