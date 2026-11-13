Μοναδικός θησαυρός στην αρχαία Πομπηιούπολη – Αποκαλύφθηκαν ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό 120 τ.μ. και μια κεφαλή του θεού Έρωτα

Στη βόρεια Τουρκία, η αρχαιολογική σκαπάνη συνεχίζει να φέρνει στην επιφάνεια τη χαμένη αίγλη της αρχαίας Πομπηιούπολης, της πάλαι ποτέ ακμάζουσας πρωτεύουσας της Παφλαγονίας. Οι νεότερες ανασκαφές στον λόφο Ζιμπαλί Τεπέ αποκάλυψαν ακόμη μεγαλύτερο τμήμα ενός εντυπωσιακού ψηφιδωτού δαπέδου, καθώς και μια μαρμάρινη κεφαλή του θεού Έρωτα, προσφέροντας νέες πολύτιμες ματιές στη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και τέχνη της περιοχής.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία πόλη Πομπηιούπολη, στη βόρεια Τουρκία, αποκάλυψαν τη συνέχεια ενός ψηφιδωτού δαπέδου επεκτείνοντάς το από τα περίπου 105 στα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ παράλληλα έφεραν στο φως μια κεφαλή του θεού Έρωτα σε βασιλική που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο.

Τα ευρήματα ήρθαν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών στον λόφο Ζιμπαλί Τεπέ (Zımbıllı Tepe), στην περιοχή Τασκιοπρού της επαρχίας Κασταμονής, όπου οι ερευνητές φέρνουν στο φως κτίσματα και τέχνεργα της Πομπηιούπολης, της πάλαι ποτέ πρωτεύουσας της αρχαίας Παφλαγονίας.

Οι ανασκαφές στον χώρο ξεκίνησαν το 2006 και σήμερα διεξάγονται υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή Μεβλούτ Ελιουσούκ από το Πανεπιστήμιο του Καραμπούκ, για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Η ρωμαϊκή βασιλική αποκαλύπτει νέα μυστικά της αρχαίας πόλης

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ανασκαφής, Αχμέτ Γιασίν Εκιντζί, ανέφερε ότι οι εργασίες στη βασιλική και σε μια ρωμαϊκή έπαυλη επιταχύνθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Αφού εντόπισαν τους θεμέλιους τοίχους της βασιλικής το 2025, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν την πλήρη αρχιτεκτονική της κάτοψη κατά την ανασκαφική περίοδο του 2026.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κτίριο είχε δύο οικοδομικές φάσεις, οι οποίες χρονολογούνται από τα μέσα του 2ου αιώνα έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Η βασιλική ακολουθεί τρίκλιτη διάταξη, με ψηφιδωτό δάπεδο που καλύπτει περίπου 120 τετραγωνικά μέτρα στο κεντρικό και το ανατολικό κλίτος. Οι αρχαιολόγοι ανέσυραν επίσης μια κεφαλή του θεού Έρωτα από το ανατολικό τμήμα του κτιρίου. Οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης συνεχίζονται, ενώ έχει τοποθετηθεί προσωρινό στέγαστρο για την προστασία των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων.

Η συνέχεια των ανασκαφών και τα κρυμμένα ψηφιδωτά του 2027

Ο δήμαρχος του Τασκιοπρού, Χουσεΐν Αρσλάν, δήλωσε ότι επιπλέον τμήματα των ψηφιδωτών παραμένουν θαμμένα και ότι οι ανασκαφικές ομάδες σκοπεύουν να τα φέρουν στο φως κατά την επόμενη περίοδο.

Ο Αρσλάν παρουσίασε επίσης τα σχέδια για την επιτάχυνση των εργασιών αποκατάστασης στο αρχαίο θέατρο, καθώς και για τη σύνδεση των διαδρομών περιήγησης των επισκεπτών με τη ρωμαϊκή έπαυλη.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι αρχαιολογικές ανασκαφές απαιτούν προσεκτική, χρονοβόρα εργασία και ότι η διατήρηση των ευρημάτων είναι εξίσου σημαντική με την αποκάλυψή τους. Για τον λόγο αυτό, δεν έχει οριστεί ακόμη οριστική ημερομηνία για το άνοιγμα του χώρου στους επισκέπτες.

Ο Εκιντζί ανέφερε ότι η ανασκαφική ομάδα στοχεύει να φέρει στο φως ακόμη μεγαλύτερο τμήμα του ψηφιδωτού δαπέδου το 2027, να εγκαταστήσει ένα μόνιμο προστατευτικό στέγαστρο πάνω από τη βασιλική και να διαμορφώσει περιπατητικές διαδρομές που θα συνδέουν το θέατρο, το ωδείο —ένα αρχαίο κτίριο που χρησιμοποιούνταν για μουσικές παραστάσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις— και τη ρωμαϊκή κατοικία.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ενός κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών, μέσω ενός έργου που υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Βόρειας Ανατολίας (KUZKA). Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάδειξη των ψηφιδωτών και των υπολοίπων αρχαιολογικών καταλοίπων, με παράλληλη εξασφάλιση επίσημου καθεστώτος οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου για την Πομπηιούπολη.

Ο Αρσλάν δήλωσε ότι η πρόοδος των ανασκαφών ωφελήθηκε από τη χορηγία της εταιρείας Akasya Maden, προσθέτοντας ότι περαιτέρω οικονομική στήριξη θα μπορούσε να επιταχύνει τις προετοιμασίες για το άνοιγμα του χώρου στο κοινό.

Τις εργασίες υποστηρίζουν επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, η Νομαρχία Κασταμονής, η Επαρχιακή Διοίκηση Τασκιοπρού και ο Δήμος Τασκιοπρού.