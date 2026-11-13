Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 74-76: «Χαρακίρι» στο φινάλε και ήττα-μαχαιριά για τους «πράσινους»

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, χάνοντας με 76-74 σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει υπό τον έλεγχό του, αλλά κατέληξε σε εφιάλτη.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των Καταλανών ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον, ο οποίος πέτυχε τους 13 τελευταίους πόντους της ομάδας του, οδηγώντας την σε μια ασύλληπτη ανατροπή.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν προβληματική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, με έλλειψη επιθετικού ρυθμού, αρκετά λάθη και σημαντική αστοχία από τη γραμμή των βολών. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν με επτά πόντους (31-24), δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, ενώ ο Κέντρικ Ναν ήταν ουσιαστικά η μοναδική σταθερή επιθετική λύση.

Η εικόνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε αισθητά την άμυνά του, βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση και, με πρωταγωνιστές τους Ναν και Φρανσίσκο, έτρεξε επιμέρους σερί 8-0, μετατρέποντας το 44-40 σε 52-40. Η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Η επιθετική δυσλειτουργία του «τριφυλλιού» έδωσε την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα να επιστρέψει. Οι Καταλανοί εκμεταλλεύτηκαν τα διαδοχικά λάθη, μείωσαν αρχικά σε 66-63 και στη συνέχεια ισοφάρισαν σε 66-66, πριν ο Ρόμπινσον τους δώσει το πρώτο προβάδισμα μετά το αρχικό 0-2.

Το φινάλε εξελίχθηκε σε προσωπική μονομαχία του Αμερικανού γκαρντ με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο τελευταίος έδωσε δύο φορές προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 74-73, μόλις 20,6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Όμως, ο Ρόμπινσον είχε τον τελευταίο λόγο. Με ένα δύσκολο τρίποντο, έγραψε το 74-76 και έβαλε την Μπαρτσελόνα μπροστά στο σκορ. Στην τελευταία επίθεση, ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει την ισοφάριση ή τη νίκη, αλλά η επιλογή του Φρανσίσκο να επιχειρήσει ντρίμπλα αντί για άμεσο σουτ, με μόλις δύο δευτερόλεπτα να απομένουν, αποδείχθηκε καθοριστική.

Ο χρόνος εξαντλήθηκε και οι «πράσινοι» γνώρισαν μια οδυνηρή ήττα μέσα από τα χέρια τους.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 33-32, 57-43, 74-76