Βρετανία: Συναγερμός στην αμερικανική στρατιωτική βάση RAF Λέικενχιθ για «ύποπτη δραστηριότητα drone»

Σε επιφυλακή τέθηκε στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ στη βάση της RAF στο Λέικενχιθ στη Βρετανία, έπειτα από υποψία για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drone, χωρίς να προκληθούν επιπτώσεις σε προσωπικό, αεροσκάφη ή εγκαταστάσεις. Το περιστατικό ακολουθεί την πρόσφατη εκκένωση της γειτονικής βάσης RAF Μίλντενχολ λόγω απειλής και προστίθεται σε σειρά ανάλογων συμβάντων που εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε επιφυλακή τέθηκε στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ στη βάση της RAF στο Λέικενχιθ, στη Βρετανία, το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από «υποψία για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drone».
  • Όπως διευκρίνισε ο Αμερικανός εκπρόσωπος, από το συμβάν δεν προκλήθηκαν επιπτώσεις στο προσωπικό, στα αεροσκάφη ή στις εγκαταστάσεις της βάσης.
  • Το νέο περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά συμβάντων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα εντός ή περιμετρικά στρατιωτικών βάσεων της RAF στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

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Σε επιφυλακή τέθηκε στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ στη βάση της RAF στο Λέικενχιθ, στη Βρετανία, το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από «υποψία για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drone», την οποία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Sky News.

Όπως διευκρίνισε ο Αμερικανός εκπρόσωπος, από το συμβάν δεν προκλήθηκαν επιπτώσεις στο προσωπικό, στα αεροσκάφη ή στις εγκαταστάσεις της βάσης.

«Το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους φορείς της χώρας υποδοχής, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των Αμερικανών στρατιωτικών και πολιτών, των πολιτών της χώρας υποδοχής, των εργολάβων, καθώς και των οικογενειών τους», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Η βάση της RAF στο Λέικενχιθ βρίσκεται στην κομητεία του Σάφολκ, σε μικρή απόσταση από την επίσης βρετανική αεροπορική βάση RAF Μίλντενχολ. Η τελευταία είχε βρεθεί στο επίκεντρο τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι ΗΠΑ προχώρησαν στην εκκένωσή της έπειτα από απειλή που αποδόθηκε στο Ιράν.

Το νέο περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά συμβάντων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα εντός ή περιμετρικά στρατιωτικών βάσεων της RAF στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

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