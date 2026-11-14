Αεροπορικό χάος στις ΗΠΑ: Ήρθη η απαγόρευση πτήσεων – «Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης», λένε οι Αρχές

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Χωρίς ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή άλλης κακόβουλης ενέργειας αποδίδουν οι αμερικανικές Αρχές το εκτεταμένο μπλακάουτ στις επικοινωνίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), το οποίο προκάλεσε πρωτοφανή αναστάτωση στις αερομεταφορές και οδήγησε στην πανεθνική αναστολή πτήσεων την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, η FAA ανακοίνωσε την άρση της απαγόρευσης των αναχωρήσεων, επιτρέποντας την επανέναρξη της αεροπορικής δραστηριότητας, έπειτα από πολύωρη αναστάτωση που επηρέασε χιλιάδες επιβάτες και εκατοντάδες πτήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν στοιχεία που να υποδεικνύουν κακόβουλη ενέργεια.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για μια ειδεχθή επίθεση εναντίον μας. Είναι απλώς μια διακοπή των τηλεπικοινωνιών προς το παρόν», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όλοι είναι ασφαλείς, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους συγγενείς των επιβατών που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Η FAA ήρε την απαγόρευση πτήσεων

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας είχε διατάξει την καθήλωση των αεροσκαφών σε εθνικό επίπεδο το απόγευμα της Παρασκευής, επικαλούμενη «έκτακτες περιστάσεις» και ζητήματα ασφαλείας.

Η βλάβη στις επικοινωνίες επηρέασε και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους.

Οι διεθνείς πτήσεις αντιμετωπίζονταν κατά περίπτωση, ενώ ορισμένα δρομολόγια στην Αλάσκα και τη Χαβάη δεν επηρεάστηκαν.

Το περιστατικό αποτέλεσε την πρώτη πανεθνική αναστολή πτήσεων από τον Ιανουάριο του 2023, όταν είχε παρουσιάσει δυσλειτουργία βασικό πληροφοριακό σύστημα της FAA, και τη δεύτερη αντίστοιχη περίπτωση μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Εκατοντάδες εκτροπές πτήσεων – Χιλιάδες επιβάτες αντιμέτωποι με καθυστερήσεις

Η έκταση της αναστάτωσης αποτυπώθηκε στα στοιχεία της εταιρείας αεροπορικών δεδομένων Cirium. Τουλάχιστον 827 πτήσεις είχαν εκτραπεί έως τις 19:05, ώρα Ανατολικής Ακτής.

Από αυτές, οι 670 επέστρεψαν στο αεροδρόμιο αναχώρησής τους, ενώ 157 κατευθύνθηκαν σε διαφορετικούς προορισμούς.

Μεγάλο αριθμό εκτρεπόμενων πτήσεων υποδέχθηκαν τα αεροδρόμια Washington Dulles, του Λος Άντζελες, του Σινσινάτι και του Νάσβιλ.

Παράλληλα, περίπου 11.000 πτήσεις, που αντιστοιχούσαν σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες, είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από αμερικανικά αεροδρόμια μετά τις 16:00, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Οι United Airlines και American Airlines ανακοίνωσαν ότι τα αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα θα συνέχιζαν τις πτήσεις τους, ενώ η American Airlines γνωστοποίησε ότι θα καταβάλει προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών.

Εικόνες ταλαιπωρίας στα αεροδρόμια

Χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή και αβεβαιότητα, με τις οθόνες των αεροδρομίων να εμφανίζουν συνεχείς καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια.

Στο αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγο, επιβάτες αναζητούσαν εναλλακτικές λύσεις για να φτάσουν στους προορισμούς τους, ενώ αρκετοί αναγκάστηκαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο διανυκτέρευσης.

Η αναστάτωση επηρέασε ακόμη και τις μετακινήσεις αθλητικών ομάδων του NBA, του NHL και του NFL, αλλά και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Η FedEx, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι ήταν έτοιμη να ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις στη διακίνηση εμπορευμάτων.

Στο μικροσκόπιο τα συστήματα επικοινωνίας και οι τεχνολογικές υποδομές

Οι αμερικανικές Αρχές διερευνούσαν τα αίτια της βλάβης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο σύνδεσής της με την εφαρμογή νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της FAA, το οποίο εντοπίζει προβλήματα και προτείνει αλλαγές στις διαδρομές των αεροσκαφών.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί από εγκατάσταση κοντά στην Ουάσινγκτον και αποστέλλει συστάσεις στα κέντρα ελέγχου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ευρύτερα και η παλαιότητα των τεχνολογικών υποδομών της αμερικανικής αεροναυτιλίας. Η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, με εγκεκριμένη χρηματοδότηση 12,5 δισ. δολαρίων από το Κογκρέσο.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών χάλκινων καλωδίων με οπτικές ίνες, καθώς και την αναβάθμιση των ραδιοσυστημάτων στα αεροδρόμια.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι, απαιτούνται επιπλέον 30 δισ. δολάρια για την ολοκλήρωση του έργου, με τον Λευκό Οίκο να ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση.

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η καθήλωση των αεροσκαφών

Τη σοβαρότητα της βλάβης εξήγησε ο ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας Στιβ Αρόγιο, επισημαίνοντας ότι η αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πληρωμάτων αεροσκαφών καθιστά αναγκαία την αναστολή των πτήσεων.

Όπως ανέφερε, αντίστοιχη διακοπή επικοινωνιών είχε σημειωθεί και τον Σεπτέμβριο, επηρεάζοντας εκατοντάδες πτήσεις στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το πρόβλημα είχε πανεθνικές διαστάσεις.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι η αναστολή της Παρασκευής διέφερε από εκείνη που ακολούθησε τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς τότε είχε δοθεί εντολή για άμεση προσγείωση των αεροσκαφών.