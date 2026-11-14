Συναγερμός στη Γαλλία: Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου το βράδυ της Παρασκευής στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς της Γαλλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μέσα στο γραφείο του. Το περιστατικό γνωστοποίησε ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, Φιλίπ Μπατίστ, υπογραμμίζοντας ότι καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή και εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο αναβρασμού στα γαλλικά πανεπιστήμια λόγω κινητοποιήσεων της νεολαίας, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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Διεθνή Νέα

Συναγερμός στη Γαλλία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου το βράδυ της Παρασκευής, στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς της Γαλλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
  • Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.
  • Ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Φιλίπ Μπατίστ, υπογράμμισε ότι «καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή», προσθέτοντας ότι «το κράτος στέκεται στο πλευρό των πανεπιστημίων, των διοικήσεων και του προσωπικού τους».

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Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου το βράδυ της Παρασκευής, στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς της Γαλλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας, Φιλίπ Μπατίστ, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις για τα αίτια ή τις συνθήκες της επίθεσης.

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα ρίξει άπλετο φως σε αυτήν την επίθεση και ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του», δήλωσε ο Μπατίστ.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι «καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή», προσθέτοντας ότι «το κράτος στέκεται στο πλευρό των πανεπιστημίων, των διοικήσεων και του προσωπικού τους».

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία επικρατεί αναβρασμός σε πολλά πανεπιστήμια της Γαλλίας, λόγω των κινητοποιήσεων της νεολαίας που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες.

Ο Φιλίπ Μπατίστ δεν έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη, ούτε διευκρίνισε τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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