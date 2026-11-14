Συναγερμός στη Γαλλία: Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου το βράδυ της Παρασκευής, στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς της Γαλλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.
Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας, Φιλίπ Μπατίστ, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις για τα αίτια ή τις συνθήκες της επίθεσης.
«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα ρίξει άπλετο φως σε αυτήν την επίθεση και ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του», δήλωσε ο Μπατίστ.
Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι «καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή», προσθέτοντας ότι «το κράτος στέκεται στο πλευρό των πανεπιστημίων, των διοικήσεων και του προσωπικού τους».
Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία επικρατεί αναβρασμός σε πολλά πανεπιστήμια της Γαλλίας, λόγω των κινητοποιήσεων της νεολαίας που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες.
Ο Φιλίπ Μπατίστ δεν έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη, ούτε διευκρίνισε τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.
Ce soir, un vice-président d’une grande université d’Île-de-France a été violemment agressé à l’arme blanche, dans son propre bureau. Il est blessé. Je lui ai dit mon soutien, ainsi qu’à ses proches et à l’ensemble de ses collègues.
Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte d’une extrême gravité.
Je fais pleinement confiance à la justice pour faire toute la lumière sur cette agression et pour que son auteur réponde de ses actes.
Aucune violence n’est acceptable. L’État se tient aux côtés des universités, de leur gouvernance et de leurs équipes.
— Philippe Baptiste (@PhBaptiste) November 13, 2026