Eurocontrol: «Παγώνουν» μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας Eurocontrol ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πτήσεων από τις 42 χώρες-μέλη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι νεωτέρας. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), εξαιτίας εκτεταμένων προβλημάτων στις τηλεπικοινωνίες που επηρέασαν τη λειτουργία των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

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Διεθνή Νέα

Eurocontrol
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αναστολή όλων των πτήσεων από τις 42 χώρες-μέλη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός Eurocontrol.
  • Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).
  • Αιτία αποτελούν τα εκτεταμένα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, τα οποία επηρέασαν τη λειτουργία των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την αναστολή μέχρι νεωτέρας όλων των πτήσεων από τις 42 χώρες-μέλη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας Eurocontrol.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), εξαιτίας των εκτεταμένων προβλημάτων στις τηλεπικοινωνίες, τα οποία επηρέασαν τη λειτουργία των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

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