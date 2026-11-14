Eurocontrol: «Παγώνουν» μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ

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Την αναστολή μέχρι νεωτέρας όλων των πτήσεων από τις 42 χώρες-μέλη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας Eurocontrol.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), εξαιτίας των εκτεταμένων προβλημάτων στις τηλεπικοινωνίες, τα οποία επηρέασαν τη λειτουργία των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.