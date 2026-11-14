Eurocontrol: «Παγώνουν» μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ

Την αναστολή μέχρι νεωτέρας όλων των πτήσεων από τις 42 χώρες-μέλη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας Eurocontrol.
Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), εξαιτίας των εκτεταμένων προβλημάτων στις τηλεπικοινωνίες, τα οποία επηρέασαν τη λειτουργία των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.
🇪🇺 🇺🇸 Eurocontrol has suspended all flights from Europe to the United States at the FAA’s.
All flights were grounded in the U.S. earlier as part of a response to nationwide “technical issues.” https://t.co/zrvQqjX8qJ
— Europa.com (@europa) November 13, 2026