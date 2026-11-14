Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Κατακόρυφη πτώση στις πτήσεις προς τα αμερικανικά αεροδρόμια

Κατακόρυφη μείωση σχεδόν 80% καταγράφεται στις πτήσεις που κατευθύνονται προς αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαιτίας της πανεθνικής αναστολής απογειώσεων που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Σύμφωνα με τα στοιχεία και τους χάρτες της υπηρεσίας Flightradar24, μόλις 1.000 αεροσκάφη βρίσκονται εν πτήσει προς τις ΗΠΑ έναντι άνω των 4.500 την προηγούμενη εβδομάδα.

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Διεθνή Νέα

Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατακόρυφη μείωση, σχεδόν κατά 80%, καταγράφεται στις πτήσεις προς αεροδρόμια των ΗΠΑ, καθώς συνεχίζεται η πανεθνική αναστολή απογειώσεων που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).
  • Σύμφωνα με στοιχεία της Flightradar24, μόλις 1.000 αεροσκάφη κατευθύνονται αυτή την ώρα προς αμερικανικά αεροδρόμια, έναντι περισσότερων από 4.500 την αντίστοιχη στιγμή της προηγούμενης εβδομάδας.
  • Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Flightradar24 δημοσίευσε χάρτες εναέριας κυκλοφορίας, αποτυπώνοντας τη δραματική υποχώρηση του αριθμού των πτήσεων προς τις ΗΠΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κατακόρυφη μείωση, σχεδόν κατά 80%, καταγράφεται στις πτήσεις που κατευθύνονται προς αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς συνεχίζεται η πανεθνική αναστολή απογειώσεων που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, μόλις 1.000 αεροσκάφη κατευθύνονται αυτή την ώρα προς αμερικανικά αεροδρόμια, έναντι περισσότερων από 4.500 την αντίστοιχη χρονική στιγμή της προηγούμενης εβδομάδας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Flightradar24 δημοσίευσε χάρτες εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι αποτυπώνουν τη δραματική υποχώρηση του αριθμού των πτήσεων προς τις ΗΠΑ.

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