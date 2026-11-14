Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Κατακόρυφη πτώση στις πτήσεις προς τα αμερικανικά αεροδρόμια

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Κατακόρυφη μείωση, σχεδόν κατά 80%, καταγράφεται στις πτήσεις που κατευθύνονται προς αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς συνεχίζεται η πανεθνική αναστολή απογειώσεων που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, μόλις 1.000 αεροσκάφη κατευθύνονται αυτή την ώρα προς αμερικανικά αεροδρόμια, έναντι περισσότερων από 4.500 την αντίστοιχη χρονική στιγμή της προηγούμενης εβδομάδας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Flightradar24 δημοσίευσε χάρτες εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι αποτυπώνουν τη δραματική υποχώρηση του αριθμού των πτήσεων προς τις ΗΠΑ.