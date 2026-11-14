Μήνυμα Ρίγας προς τη Μόσχα: «Η Ρωσία δεν είναι σε θέση να υπαγορεύει όρους στην Ευρώπη για την ασφάλειά της» – Ζητά μεγαλύτερη πίεση από τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, υπογράμμισε την αδυναμία της Ρωσίας να υπαγορεύσει όρους στην Ευρώπη για την αρχιτεκτονική ασφαλείας, τονίζοντας ότι η ήπειρος διαθέτει σαφώς μεγαλύτερη στρατιωτική και οικονομική ισχύ. Παράλληλα, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα μέσω αυστηρότερων κυρώσεων και ουσιαστικής στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, εκφράζοντας αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την ειρήνη. Την ίδια στιγμή, χαιρέτισε τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στις συνομιλίες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

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Διεθνή Νέα

Μήνυμα Ρίγας προς τη Μόσχα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αδυναμία της Ρωσίας να υπαγορεύσει όρους στην Ευρώπη υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, τονίζοντας ότι η Μόσχα «δεν είναι σε θέση να έχει απαιτήσεις» από τους Ευρωπαίους.
  • Ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολίες για τις προθέσεις της Μόσχας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «Αν ο Πούτιν θέλει πραγματική ειρήνη, τότε πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός».
  • Παράλληλα, κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω πρόσθετων κυρώσεων και στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας με την προμήθεια «πραγματικών όπλων».

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Την αδυναμία της Ρωσίας να υπαγορεύσει όρους στην Ευρώπη για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, τονίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει σαφώς μεγαλύτερη στρατιωτική και οικονομική ισχύ και καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν εντονότερη πίεση στη Μόσχα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο Λετονός πρωθυπουργός σχολίασε την απόρριψη από τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των απαιτήσεων του Κρεμλίνου για αναθεώρηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

«Η Ευρώπη είναι η στρατιωτική δύναμη. Είναι πολλές φορές ισχυρότερη σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και στον τομέα της ηγεσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ρωσία «δεν είναι σε θέση να έχει απαιτήσεις» από τους Ευρωπαίους.

Η Ευρώπη, η οποία είχε απαιτήσει να έχει σημαντικότερο ρόλο στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ελπίζει ότι εξασφάλισε μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και όρισε σήμερα τους εκπροσώπους της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε διεκδικήσει ενεργότερο ρόλο στις σχετικές διαβουλεύσεις, όρισε τους εκπροσώπους της για τις επόμενες συζητήσεις. Στην ευρωπαϊκή πλευρά θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ο Κούλμπεργκς χαρακτήρισε «καλή απόφαση» τη συγκεκριμένη εκπροσώπηση, ενώ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ένωσης, το ζήτημα της ευρωπαϊκής συμμετοχής έχει πλέον διευθετηθεί, επιτρέποντας στους Ευρωπαίους να επικεντρωθούν στην ουσία των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

«Ο Πούτιν δεν θέλει πραγματική ειρήνη»

Ο Λετονός πρωθυπουργός εξέφρασε, ωστόσο, αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει ουσιαστικά τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι, καθώς και στη συμφωνία για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων, χαρακτήρισε την εξέλιξη «καλό σημάδι», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι δεν αρκεί.

«Αν ο Πούτιν θέλει πραγματική ειρήνη, τότε πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός», τόνισε.

Έκκληση για αυστηρότερη στάση της Ουάσινγκτον

Παράλληλα, ο Κούλμπεργκς κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει τα μέσα για να οδηγήσει τη Μόσχα σε ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Όπως ανέφερε στο AFP, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της επιβολής πρόσθετων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά και της ενίσχυσης της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, με την προμήθεια «πραγματικών όπλων».

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