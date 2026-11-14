Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα από την Ολλανδία: «Δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι – Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο»

Στην ανεπαρκή προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας και στην αδυναμία της ομάδας να αντιδράσει μετά το 3-0 στάθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στην κάμερα του Alpha μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.

Ο Γιοβάνοβιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εμφάνιση της Εθνικής, αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να ανακάμψει μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες, ενόψει του αγώνα με τη Σερβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Είμαστε αμέσως μετά από ένα πολύ άσχημο παιχνίδι για εμάς. Τέτοιες ήττες λειτουργούν πολύ αρνητικά για ολόκληρη την ομάδα. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες, ώστε να επανέλθουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενόψει του αγώνα με τη Σερβία. Αυτό το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα κλίμα που δεν θέλουμε.

Ξέραμε ότι ο αντίπαλος είναι μια καλή ομάδα και ότι επρόκειτο για ένα δύσκολο παιχνίδι. Ωστόσο, δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Το 3-0 σε εκείνο το χρονικό σημείο αποτέλεσε ένα μικρό σοκ, από το οποίο δεν καταφέραμε να επανέλθουμε στη διάρκεια του αγώνα.

Υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο, τόσο όσους βρίσκονταν εδώ όσο και όσους μας παρακολουθούσαν. Θα είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε, μέσα σε αυτές τις τρεις ημέρες, να επανέλθουμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση».