Nations League: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας μετά την ήττα με 7-0 από την Ολλανδία

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Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε βαριά εκτός έδρας ήττα με 7-0 από την Ολλανδία, για την 5η αγωνιστική της League A του Nations League, και παρέμεινε στους οκτώ βαθμούς, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Οι Ολλανδοί κυριάρχησαν από την αρχή της αναμέτρησης και, με τη νίκη τους, έφτασαν τους 11 βαθμούς, διατηρώντας την πρώτη θέση στον όμιλο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, έχοντας οκτώ βαθμούς, όσους και η Γερμανία, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Σερβίας με 3-1. Η ελληνική ομάδα υπερτερεί στην ισοβαθμία λόγω των αποτελεσμάτων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου, με την Ελλάδα να υποδέχεται τη Σερβία και τη Γερμανία να αντιμετωπίζει την Ολλανδία.

Η βαθμολογία του ομίλου

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Ολλανδία 14-5 11 2 Ελλάδα 5-10 8 3 Γερμανία 6-3 8 4 Σερβία 4-11 0

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του ομίλου

1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

2η αγωνιστική – 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία – Ελλάδα 0-1

Σερβία – Ολλανδία 1-2

3η αγωνιστική – 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα – Ολλανδία 2-2

Γερμανία – Σερβία 2-0

4η αγωνιστική – 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα – Γερμανία 0-0

Ολλανδία – Σερβία 2-1

5η αγωνιστική – 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία – Ελλάδα 7-0

Σερβία – Γερμανία 1-3

6η αγωνιστική – 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Σερβία (21:45)

Γερμανία – Ολλανδία (21:45)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η κατάταξη των ομάδων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας:

Οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η διαφορά τερμάτων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Τα γκολ που σημειώθηκαν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η συνολική διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου. Ο συνολικός αριθμός γκολ. Τα συνολικά εκτός έδρας γκολ. Ο συνολικός αριθμός νικών. Ο συνολικός αριθμός εκτός έδρας νικών. Οι λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας. Η υψηλότερη θέση στη λίστα πρόσβασης του UEFA Nations League για την περίοδο 2026/27.

Για τον υπολογισμό των βαθμών πειθαρχίας, κάθε κίτρινη κάρτα αντιστοιχεί σε έναν βαθμό, ενώ η απευθείας κόκκινη κάρτα και η αποβολή με δεύτερη κίτρινη αντιστοιχούν σε τρεις βαθμούς.