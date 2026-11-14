ΗΠΑ: Πιθανή εμπλοκή νέου συστήματος AI στην καθήλωση των αεροσκαφών εξετάζουν οι Αρχές

Οι αρμόδιες αμερικανικές Αρχές εξετάζουν τον πιθανό ρόλο ενός νέου εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην πρόσφατη καθήλωση αεροσκαφών στα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι κανένα ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις απειλής και ότι όλες οι πτήσεις είναι ασφαλείς. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος και να ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον πιθανό ρόλο ενός νέου εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την υποστήριξη των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας εξετάζουν οι αρμόδιες αμερικανικές Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της καθήλωσης των αεροσκαφών.
  • Ερωτηθείς εάν η εφαρμογή του νέου συστήματος ενδέχεται να συνδέεται με το περιστατικό, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το στάδιο δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία διερεύνησης».
  • Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η απόφαση συνδέεται με κάποια απειλή κατά των ΗΠΑ, προειδοποιώντας πάντως ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον πιθανό ρόλο ενός νέου εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), το οποίο επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία για την υποστήριξη των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξετάζουν οι αρμόδιες αμερικανικές Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης του προβλήματος που οδήγησε στην καθήλωση αεροσκαφών στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς εάν η προγραμματισμένη εφαρμογή του νέου συστήματος ενδέχεται να συνδέεται με το περιστατικό, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

«Σε αυτό το στάδιο δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία διερεύνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός επιχείρησε να καθησυχάσει σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η απόφαση για την καθήλωση των αεροσκαφών συνδέεται με κάποια απειλή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Όλοι είναι ασφαλείς. Όλες οι πτήσεις έχουν εντοπιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας πως «δεν πρόκειται για μια ακόμη 11η Σεπτεμβρίου».

Ο Μάλιν προειδοποίησε, πάντως, ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού και να ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

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