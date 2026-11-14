ΗΠΑ: Πιθανή εμπλοκή νέου συστήματος AI στην καθήλωση των αεροσκαφών εξετάζουν οι Αρχές

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Τον πιθανό ρόλο ενός νέου εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), το οποίο επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία για την υποστήριξη των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξετάζουν οι αρμόδιες αμερικανικές Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης του προβλήματος που οδήγησε στην καθήλωση αεροσκαφών στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς εάν η προγραμματισμένη εφαρμογή του νέου συστήματος ενδέχεται να συνδέεται με το περιστατικό, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

«Σε αυτό το στάδιο δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία διερεύνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός επιχείρησε να καθησυχάσει σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η απόφαση για την καθήλωση των αεροσκαφών συνδέεται με κάποια απειλή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Όλοι είναι ασφαλείς. Όλες οι πτήσεις έχουν εντοπιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας πως «δεν πρόκειται για μια ακόμη 11η Σεπτεμβρίου».

Ο Μάλιν προειδοποίησε, πάντως, ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού και να ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.