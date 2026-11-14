Ρέτσος μετά το 7-0 από την Ολλανδία: «Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο – Ήμασταν απογοητευτικοί»

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Την απογοήτευσή του για τη βαριά ήττα της Εθνικής Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία εξέφρασε ο Παναγιώτης Ρέτσος, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους για την εμφάνιση της ομάδας.

Ο διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού αναγνώρισε την κακή αγωνιστική εικόνα της Εθνικής, τονίζοντας πως υπάρχουν ευθύνες για το αποτέλεσμα.

«Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο. Τραγικό αποτέλεσμα. Το να δέχεσαι επτά γκολ… Τα λόγια είναι περιττά. Ήμασταν απογοητευτικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Ρέτσος στάθηκε στην ανάγκη άμεσης αντίδρασης, επισημαίνοντας τη σημασία της αναμέτρησης με τη Σερβία για τη διατήρηση της δεύτερης θέσης.

«Πρέπει να νικήσουμε τη Σερβία, ώστε να μείνουμε στη δεύτερη θέση. Όλοι είναι απογοητευμένοι. Οφείλουμε να σηκώσουμε το κεφάλι και να νικήσουμε τη Σερβία, που είναι πολύ καλή ομάδα. Όπως αφήναμε και τις νίκες πίσω, έτσι θα κάνουμε και τώρα με την ήττα. Δεν θα κρυφτούμε, έφταιξαν πολλά».