EuroLeague: Επιστροφή στις νίκες για την Εφές, μεγάλο «διπλό» με ανατροπή για την Μπεσίκτας και τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Από την κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρισκόταν από την πρεμιέρα, υποχώρησε για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στη δεύτερη θέση, σε τετραπλή ισοβαθμία, με τη Βαλένθια να ανεβαίνει στην κορυφή, τον Ολυμπιακό να ακολουθεί τρίτος και την Μπαρτσελόνα να συμπληρώνει την πρώτη τετράδα.

Με εντυπωσιακή επιθετική λειτουργία, η Εφές επικράτησε με 103-91 της Βίρτους Μπολόνια για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας στις νίκες και ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 5-6. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, μετρώντας 16/30 τρίποντα και 26 ασίστ για μόλις τέσσερα λάθη.

Κορυφαίος ήταν ο Λόιντ με 22 πόντους, ενώ ακολούθησαν ο Μάλκολμ με 20 και ο Σάριτς με 12. Θετική παρουσία είχαν επίσης οι Στραζέλ και Πέιν. Η Βίρτους, από την πλευρά της, γνώρισε την πέμπτη διαδοχική ήττα της, υποχωρώντας στο 4-7.

Με σπουδαία ανατροπή στην τέταρτη περίοδο, η Μπεσίκτας πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βιλερμπάν, επικρατώντας με 95-91.

Η ομάδα του Αλιμπίγεβιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά ανέβασε την απόδοσή της στο φινάλε και πανηγύρισε ένα σημαντικό διπλό, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-6. Αντίθετα, η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 4-7.

Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Γουίλμπεκιν (16π.), ΝτεΤζούλιους και Γκέιμπριελ (από 15π.), ενώ ο Γουόκερ πρόσθεσε 13 πόντους. Από πλευράς γηπεδούχων, κορυφαίος ήταν ο Γουότερς με 26 πόντους.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Παρτιζάν – Μπασκόνια 80-66

Παρί – Φενέρμπαχτσε 111-109 παρ. (92-92 κ.δ.)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73

Ολυμπιακός – Ντουμπάι 101-72

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 102-87

Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας 83-86

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 105-84

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 103-91

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 74-76

Βιλερμπάν – Μπεσίκτας 91-95

Η βαθμολογία: