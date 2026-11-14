Τσάβι: «Δεν εξεπλάγην από το 7-0, βλέπω τι κάνουν οι παίκτες μου στις προπονήσεις»

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Απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της Ολλανδίας και τη συντριβή της Ελλάδας με 7-0 εμφανίστηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τσάβι Ερνάντεθ, μετά την αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League.

Ο Ολλανδός προπονητής τόνισε ότι το αποτέλεσμα δεν τον εξέπληξε, καθώς είχε διαπιστώσει στις προπονήσεις την ποιότητα και τη χημεία που έχουν αναπτύξει οι ποδοσφαιριστές του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόδοση της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η επόμενη αναμέτρηση με τη Γερμανία θα έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν μπορώ να πω ότι εξεπλάγην, καθώς έχω δει στις προπονήσεις τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου, όπως άλλωστε είχα αναφέρει και στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα.

Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον τόσο καλά. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αυτή ήταν η σωστή προσέγγιση. Είμαι πολύ χαρούμενος με τους ποδοσφαιριστές μου και θεωρώ ότι πραγματικά άξιζαν αυτή την εμφάνιση.

Με τη Γερμανία θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι και θα είναι δύσκολο να πιάσουμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης.

Προς το παρόν, είμαι απλώς πολύ χαρούμενος. Θα το διασκεδάσουμε, θα το απολαύσουμε και στη συνέχεια θα κοιτάξουμε μπροστά, σε όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Το σημαντικότερο είναι να θυμόμαστε ότι ήταν μόνο ένα παιχνίδι και ότι η διοργάνωση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη».