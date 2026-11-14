«Φως στο Τούνελ»: Νέες μαρτυρίες για το θάνατο του Γιάννη Ηλιάδη στις Φέρες Έβρου – Η εντολή «να μην ξαναγυρίσει» και οι καταγγελίες συγκάλυψης

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Μια υπόθεση που εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις, με νέες μαρτυρίες, σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις για όσα φέρεται να προηγήθηκαν και ακολούθησαν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 43χρονου Γιάννη Ηλιάδη, πατέρα τεσσάρων κοριτσιών, στις Φέρες Έβρου, έφερε στο προσκήνιο η αποψινή εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Η αδελφή του θύματος ξεσπά στην κάμερα της εκπομπής, εκφράζοντας την οργή και τον πόνο της για τον θάνατο του αδελφού της και την κατάσταση που επικρατεί μέχρι σήμερα.

«Να βλέπει τέσσερα παιδιά χωρίς πατέρα! Αυτός άνετος, τα καφεδάκια του, κυκλοφορεί σαν να μην έγινε τίποτα!», αναφέρει, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι εμπλέκονται.

Η ίδια συνδέει την ένταση που είχε προηγηθεί με μια παλαιότερη παρεξήγηση, όταν ο αδελφός της είχε ζητήσει να ακουστεί ένα ποντιακό τραγούδι σε άλλο κατάστημα, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, είχε προκαλέσει την ενόχληση του ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους αυτόπτες μάρτυρες να μιλήσουν, αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία του καταστήματος και την παρουσία ανθρώπων που ασκούσαν καθήκοντα προστασίας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις τελευταίες στιγμές

Θαμώνας που βρισκόταν στο πλευρό του Γιάννη Ηλιάδη περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση. Όπως υποστηρίζει, ο 43χρονος καθόταν ήσυχος στο μπαρ, όταν ο πορτιέρης τού ζήτησε να αποχωρήσει, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση.

Ο μάρτυρας αναφέρει ότι παρενέβη για να εκτονωθεί η ένταση, ωστόσο, όταν βγήκε έξω, είδε τον πορτιέρη να χτυπά τον Γιάννη με γροθιά στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, προσπάθησε να τον απομακρύνει από το σημείο και να ζητήσει εξηγήσεις από τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, ένα δεύτερο πρόσωπο, ηλικίας άνω των 50 ετών, πλησίασε τον 43χρονο και άρχισε να τον χτυπά με δυνατές σφαλιάρες. Ο μάρτυρας επιχείρησε να παρέμβει, αλλά δέχθηκε επίθεση και απομακρύνθηκε. Λίγο αργότερα, εντόπισε τον Γιάννη πεσμένο στο έδαφος, μέσα στα αίματα, με κλειστά μάτια.

Μια δεύτερη μαρτυρία αφορά τις στιγμές έξω από την είσοδο του καταστήματος. Άνδρας που βρισκόταν εκεί περιγράφει ότι είδε τον Γιάννη με το πρόσωπο γεμάτο αίματα, πριν ο πορτιέρης τον ρίξει με δύναμη στο έδαφος, χτυπώντας το κεφάλι του.

Ο ίδιος αναφέρει ότι ο 43χρονος δεν είχε πλέον επαφή με το περιβάλλον και ανέπνεε με δυσκολία. Ταυτόχρονα, κάνει λόγο για καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου, ενώ υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό ο πορτιέρης εξαφανίστηκε.

Η μαρτυρία για την εντολή «να μην ξαναγυρίσει»

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει μαρτυρία ανθρώπου που συναντήθηκε με τον 18χρονο βασικό κατηγορούμενο μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει, ο νεαρός φέρεται να του αποκάλυψε ότι εργαζόταν ως πορτιέρης στο κατάστημα, σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει στις Αρχές, ότι δηλαδή βρισκόταν εκεί ως απλός θαμώνας.

Η πιο σοβαρή αναφορά αφορά όσα φέρεται να του είπε για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος:

«Μου είπε ότι το αφεντικό του δεν τον ήθελε στο μαγαζί και του είπε: “Κάν’ τον να μην ξαναγυρίσει”».

Ο μάρτυρας διευκρινίζει ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς εννοούσε η συγκεκριμένη φράση, εάν δηλαδή αφορούσε την απομάκρυνση ή την άσκηση βίας σε βάρος του 43χρονου.

Κατά την ίδια μαρτυρία, ο νεαρός φέρεται να περιέγραψε και την επιστροφή του Γιάννη στο κατάστημα, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την προηγούμενη επίθεση. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για όσα ακολούθησαν και το θανατηφόρο χτύπημα.

Ο ίδιος φέρεται, πάντως, να υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 43χρονο.

Καταγγελία πρώην εργαζομένου για προσπάθεια απόκρυψης του πορτιέρη

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία πρώην εργαζομένου του καταστήματος, ο οποίος δεν βρισκόταν εκεί τη μοιραία νύχτα, αλλά υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε από συναδέλφους του για τη βιαιότητα της επίθεσης.

Σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, ο πορτιέρης φέρεται να άρπαξε τον Γιάννη, να τον σήκωσε και να τον έριξε με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει επανειλημμένα το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο.

«Άρχισε να τρέχει ποτάμι το αίμα και επί είκοσι λεπτά ήταν αναίσθητος», αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταφέροντας την περιγραφή των συναδέλφων του.

Ωστόσο, η σοβαρότερη καταγγελία του αφορά όσα ακολούθησαν. Όπως υποστηρίζει, την επόμενη ημέρα δέχθηκε τηλεφώνημα από το κατάστημα και, όταν ξεκαθάρισε ότι δεν είχε βρεθεί εκεί το μοιραίο βράδυ, άκουσε την εξής φράση:

«Αν μας πάρουν για κατάθεση, θα πούμε ότι δεν είχαμε πορτιέρη!».

Ο πρώην εργαζόμενος υποστηρίζει ακόμη ότι υπήρξε οδηγία προς το προσωπικό να μην αναφέρει στις Αρχές ότι το κατάστημα απασχολούσε πορτιέρη, κάνοντας λόγο για πιέσεις προκειμένου να αποκρυφτεί η συγκεκριμένη πληροφορία.

Οι καταγγελίες αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν, εγείρουν κρίσιμα ερωτήματα για τη στάση της επιχείρησης και όσα ενδεχομένως επιχειρήθηκε να μείνουν εκτός της έρευνας.

Περισσότερα από δύο χρόνια μετά την τραγωδία, ο αδελφός του 43χρονου εξακολουθεί να αναζητά απάντηση στο ίδιο βασανιστικό ερώτημα: γιατί μια έξοδος για διασκέδαση κατέληξε στον θάνατο ενός ανθρώπου και στέρησε από τέσσερα μικρά κορίτσια τον πατέρα τους.