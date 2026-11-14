Άβριλ Λαβίν: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 42 της – Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της

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Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Αβρίλ Λαβίν, καθώς η δημοφιλής τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της, καρπού της σχέσης της με τον σύντροφό της, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

Η 42χρονη ερμηνεύτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες, αποτυπώνοντας τις πρώτες στιγμές της νέας οικογένειάς της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η ίδια και ο σύντροφός της κρατούν το χεράκι του νεογέννητου, ενώ σε ένα άλλο η τραγουδίστρια έχει το μωρό στην αγκαλιά της.

«Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης, εκφράζοντας τη χαρά της για τον ερχομό του παιδιού της.

Μια ακόμη φωτογραφία ξεχώρισε για τον συμβολισμό της, καθώς απεικονίζει τρία ζευγάρια καρό αθλητικά παπούτσια Vans πάνω σε ένα skateboard: δύο σε μεγέθη ενηλίκων και ένα μικροσκοπικό, για τη νέα προσθήκη στην οικογένεια.

Η Λαβίν δεν έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής την ταυτότητα του πατέρα του παιδιού της.

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δήλωσε στο περιοδικό People ότι η ίδια απολαμβάνει τον χρόνο με την οικογένειά της, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εργάζεται πάνω στο νέο της άλμπουμ. Μέσω του εκπροσώπου της, μάλιστα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την αγάπη και τις ευχές τους.