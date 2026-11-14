Θρίλερ στον Μισισιπή: 32 επιβάτες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο έπειτα από τη σύγκρουση πλοίων – 12 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα νερά

Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στον ποταμό Μισισιπή στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, όταν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε στο δεμένο ποταμόπλοιο «American Heritage» στο οποίο επέβαιναν 180 έως 190 άτομα. Συνολικά 32 επιβάτες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία χωρίς σοβαρά τραύματα και 12 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα νερά, ενώ η επιχείρηση εκκένωσης ολοκληρώθηκε χωρίς νεκρούς ή αγνοούμενους.

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Διεθνή Νέα

Θρίλερ στον Μισισιπή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στον ποταμό Μισισιπή, όταν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε στο ποταμόπλοιο «American Heritage», προκαλώντας την εισροή υδάτων και την επικίνδυνη κλίση του.
  • Συνολικά 32 επιβάτες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία χωρίς κανείς να φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ 12 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού.
  • Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν αγνοούμενοι ή νεκροί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στον ποταμό Μισισιπή, στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, όταν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε στο ποταμόπλοιο «American Heritage», προκαλώντας την εισροή υδάτων και την επικίνδυνη κλίση του.

Σύμφωνα με την εταιρεία American Cruise Lines, το ποταμόπλοιο βρισκόταν δεμένο σε προβλήτα του λιμανιού της Νέας Ορλεάνης όταν δέχθηκε τον εμβολισμό. Στο σκάφος επέβαιναν περίπου 180 έως 190 άνθρωποι, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιχείρηση διάσωσης και εκκένωσης.

Συνολικά 32 επιβάτες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, χωρίς κανείς να φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ, σύμφωνα με τον αντικυβερνήτη της Λουιζιάνα, Μπίλι Νανγκέσερ, 12 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα νερά του Μισισιπή.

«Δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, κάτι που αποτελεί πραγματικό θαύμα», δήλωσε η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφουν τη σοβαρότητα της σύγκρουσης, με το «American Heritage» να εμφανίζεται να έχει πάρει επικίνδυνη κλίση.

Η διευθύντρια των υπηρεσιών ασφαλείας του λιμανιού, Μέλανι Μοντρόλ, εξήγησε ότι το σκάφος άρχισε να εισέρχεται νερό στο εσωτερικό του και να γέρνει κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης.

Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν αγνοούμενοι ή νεκροί.

Την επιχείρηση διάσωσης σχολίασε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social συνεχάρη το Λιμενικό Σώμα για την ανταπόκρισή του.

«Είναι απίστευτο που κανείς δεν σκοτώθηκε σε αυτήν τη σφοδρή σύγκρουση δύο πλοίων στη Λουιζιάνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης.

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