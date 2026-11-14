Αργεντινή χωρίς αρχή… Μέσι και τέλος: Ήττα με 2-1 από την Ουρουγουάη στο πρώτο παιχνίδι μετά την αποχώρηση του αρχηγού

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Από ήττα συνοδεύτηκε η πρώτη αναμέτρηση της εθνικής Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι, καθώς η «αλμπισελέστε» έχασε με 2-1 από την Ουρουγουάη, σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη την Παρασκευή στο «La Bombonera» του Μπουένος Άιρες.

Η απουσία του 39χρονου αρχηγού ήταν αισθητή, με την αναμέτρηση να σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για την πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η Ουρουγουάη άνοιξε το σκορ στο 48ο λεπτό, όταν ο Λεονάρντο Μπαλέρντι έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στο 53′, ο Μαξιμιλιάνο Αραούχο διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην ομάδα του Ντιέγκο Φορλάν.

Η Αργεντινή μείωσε στο 73ο λεπτό με τον Χουλιάν Άλβαρες, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα.

Χωρίς κάτοχο η φανέλα με το Νο 10

Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Λιονέλ Σκαλόνι, να μην παραχωρήσει σε άλλον ποδοσφαιριστή την εμβληματική φανέλα με το Νο 10 του Μέσι.

Όπως εξήγησε, δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιος θα μπορούσε να αναλάβει τον συγκεκριμένο αριθμό, επιλέγοντας προς το παρόν να τον αφήσει χωρίς κάτοχο.