Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν στην Κίνα – Εκτός ατζέντας η Ουκρανία, στο επίκεντρο το Ιράν και τα πυρηνικά

Την πρόθεσή του να μην θέσει το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία στις επικείμενες συνομιλίες του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ φέρεται να έχει εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ, επιλέγοντας να επικεντρώσει τη συζήτηση στον πόλεμο με το Ιράν και στο ζήτημα των πυρηνικών εξοπλισμών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η συνάντηση των τριών ηγετών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη Σεντζέν της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Πρόκειται για μια συνάντηση με ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα, καθώς στο ίδιο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν οι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του πλανήτη.

Ιράν και πυρηνικά οπλοστάσια στην ατζέντα

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προαναγγείλει ότι στις συνομιλίες θα τεθεί το ζήτημα του πολέμου με το Ιράν, αλλά και η προοπτική μιας νέας συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων των τριών χωρών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η λήξη, τον περασμένο Φεβρουάριο, της συμφωνίας New START μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η οποία αποτελούσε το τελευταίο σημαντικό πλαίσιο περιορισμού των πυρηνικών εξοπλισμών των δύο χωρών.

Ο Τραμπ είχε απορρίψει την πρόταση της Μόσχας για παράταση της συμφωνίας κατά ένα έτος, ζητώντας τη διαμόρφωση μιας νέας, εκσυγχρονισμένης συμφωνίας στην οποία θα συμμετέχει και η Κίνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η επικείμενη συνάντηση αναμένεται να αποτελέσει μόνο την αφετηρία των σχετικών διαβουλεύσεων, χωρίς να προβλέπεται η επίτευξη συγκεκριμένης συμφωνίας.

Η συμμετοχή του Πεκίνου παραμένει δύσκολη υπόθεση, καθώς το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 κεφαλές, έναντι περισσότερων από 5.000 που διαθέτουν αντίστοιχα η Ουάσινγκτον και η Μόσχα. Η μεγάλη αυτή απόκλιση αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Κίνα εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην επιβολή κοινών περιορισμών.

Η γεωπολιτική σημασία της συνάντησης

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις διεθνείς ισορροπίες, με την Κίνα και τη Ρωσία να επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στη διεθνή σκηνή.

Για τον Σι Τζινπίνγκ, η παρουσία του Τραμπ και του Πούτιν αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης της Κίνας σε κεντρικό παράγοντα των παγκόσμιων εξελίξεων. Για τον Ρώσο πρόεδρο, αντίστοιχα, η συνάντηση προσφέρει τη δυνατότητα να εμφανιστεί ως ισότιμος συνομιλητής των δύο ισχυρότερων οικονομικών δυνάμεων.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Μαλαισία, Έντγκαρντ Κάγκαν, εκτιμά ότι ο Πούτιν επιδιώκει να προβάλει την εικόνα ενός ηγέτη που μπορεί να συνομιλεί απευθείας με την Ουάσινγκτον και το Πεκίνο και να συμμετέχει στη διαμόρφωση αποφάσεων για κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Μια τέτοια εικόνα, ωστόσο, προκαλεί ανησυχία στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς ενισχύει τον φόβο ότι θα μπορούσαν να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή της.

Η στενή σχέση Πούτιν-Σι και οι ανησυχίες της Ουκρανίας

Οι σχέσεις Πεκίνου και Μόσχας έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές από το 2013, διατηρώντας στενή πολιτική και οικονομική συνεργασία.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Κίνα εξελίχθηκε στον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας, αυξάνοντας τις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων και προμηθεύοντας τη Μόσχα με τεχνολογικά εξαρτήματα, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούνται και στην αμυντική βιομηχανία.

Οι δύο χώρες έχουν περιγράψει τη σχέση τους ως «φιλία χωρίς όρια». Το Πεκίνο υποστηρίζει επισήμως ότι διατηρεί ουδέτερη στάση στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ κατηγορεί τη Δύση ότι συνέβαλε στην κλιμάκωση της σύγκρουσης. Από την πλευρά του, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα στηρίξει τις κινεζικές θέσεις για την Ταϊβάν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει εκφράσει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο η συνάντηση να αποτελέσει αφορμή για συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της χώρας του, χωρίς την παρουσία ή τη συμμετοχή της ουκρανικής ηγεσίας.

Οι συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας

Η επικείμενη συνάντηση έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης καθόρισαν το μεταπολεμικό πλαίσιο για την Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε τις συγκεκριμένες παραλληλίες, υπογραμμίζοντας ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες προκύψουν από τις συνομιλίες στη Σεντζέν δεν θα μπορούν να επιβληθούν σε τρίτες χώρες.

«Μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών χωρών όπως η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά σημαντική», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης μιας διεθνούς τάξης που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στο κοινό όφελος.

Η συνάντηση των τριών ηγετών αναμένεται, σε κάθε περίπτωση, να συγκεντρώσει το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι συνομιλίες τους ενδέχεται να επηρεάσουν τις ισορροπίες σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων ζητημάτων, από τη Μέση Ανατολή και τα πυρηνικά έως τις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων.