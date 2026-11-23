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Η δανική αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διερευνά απειλές για βόμβα σε αρκετά σχολεία σε ολόκληρη τη Δανία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σύμφωνα με τις αρχές, οι απειλές αυτές εστάλησαν μέσω email.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η δανική αστυνομία σημείωσε: «Προς το παρόν, η αστυνομία δεν θεωρεί ότι οι απειλές είναι αληθοφανείς, αλλά είναι κατανοητό ότι προκαλούν αίσθημα ανασφάλειας στην περιοχή, ειδικά στα σχολεία».

Όπως πρόσθεσαν οι αρχές, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος να εκκενωθεί κανένα σχολείο ούτε να τεθούν σε εφαρμογή ειδικά μέτρα ασφαλείας, ενώ η αστυνομία βρίσκεται σε επαφή με αρκετά σχολεία και δήμους.

Εκκενώσεις στο Όντερ και απειλές σχεδόν σε όλη τη χώρα

Την ίδια ώρα, προληπτική εκκένωση σημειώθηκε σε σχολεία του δήμου Όντερ, έπειτα από απειλές για βόμβα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν τα παιδιά και το προσωπικό στα παραρτήματα Skovbakken και Vestermarken του σχολικού συγκροτήματος Vestskolen, όπως ενημέρωσε τον δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR ο δήμος Όντερ.

«Ως μέτρο ασφαλείας, τα παιδιά και το προσωπικό απομακρύνθηκαν. Η Αστυνομία της Ανατολικής Γιουτλάνδης εκτιμά πλέον ότι δεν υπάρχει βάση στις απειλές και τα παιδιά και το προσωπικό μπορούν επομένως να επιστρέψουν στα σχολεία», ανέφερε ο δήμος.

Αναφορές για απειλές για βόμβα έχουν πλέον καταγραφεί σχεδόν σε όλες τις 15 αστυνομικές περιφέρειες της Δανίας, χωρίς μέχρι στιγμής καμία αστυνομική αρχή να έχει αξιολογήσει ότι οι απειλές είναι πραγματικές.

Μόνο η Αστυνομία του Βόρειου Σγιέλαν και η Αστυνομία του Μπόρνχολμ δεν είχαν προβεί ακόμη σε κάποια ανακοίνωση.

🔄️ Bombetrusler mod stort antal skoler ift. bombetrusler har vi foreløbig modtaget anmeldelser fra 15 skoler & institutioner. De tryghedsskabende patruljer kører fortsat rundt & patruljerer omkring de berørte steder. Vi opfordrer fortsat til ro, da vi vurderer, at der umidd… — Politi Update (@PolitiUpdate0) November 23, 2026



Επειδή οι πολυάριθμες απειλές κρίνονται ψευδείς, η αστυνομία καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν μαζί της μόνο εφόσον διαπιστώσουν κάτι συγκεκριμένο που να προκαλεί υποψίες.

«Αν έχετε εντοπίσει ύποπτα αντικείμενα ή άτομα στα σχολεία, παρακαλούμε καλέστε μας στο 114. Αν πρόκειται “μόνο” για το email, δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω αναφορές», σημείωσε σε δελτίο Τύπου η Αστυνομία του Νότου και της Νότιας Γιουτλάνδης.

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η Αστυνομία του Φυν ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί αναφορές για απειλές για βόμβα σε 15 σχολεία και ιδρύματα στο νησί.

«Οι περιπολίες ασφαλείας συνεχίζουν να κινούνται και να επιτηρούν τις περιοχές που επηρεάζονται. Συνεχίζουμε να καλούμε σε ψυχραιμία, καθώς εκτιμούμε ότι δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος στις απειλές», υπογράμμισε η τοπική αστυνομική περιφέρεια.

Κύμα απειλών στην Ευρώπη

Το περιστατικό στη Δανία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από φάρσες και κυβερνοεπιθέσεις που έχουν πλήξει το τελευταίο διάστημα σχολεία, σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη, επισημαίνει το Reuters.

Αντίστοιχα συμβάντα καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το προηγούμενο διάστημα.

Την περασμένη εβδομάδα, περισσότερα από 10 σχολεία στην Ισπανία εκκενώθηκαν έπειτα από απειλές για βόμβα που έλαβαν μέσω email.

Παράλληλα, νωρίτερα μέσα στον μήνα είχαν εκκενωθεί σχολεία και στην Ιταλία, μετά τη λήψη χιλιάδων απειλητικών μηνυμάτων για βόμβα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.