Νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η νεκροτομή που ζητά ο Γεροδήμος αναβάλλει την κηδεία του Στέλιου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι των Δρογουταίων και η Δέσποινα διώχνει έξαλλη τη Μαριγώ που έχει έρθει να συλλυπηθεί.

Την ίδια ώρα, ο Παναγής κι ο Μάρκος αντιμετωπίζουν την επίθεση του Σκλίβα, ενώ η Λευκή ζητά συντετριμμένη από τον παπά να δει με τα μάτια της την κλεμμένη εικόνα, συνειδητοποιώντας ότι ο σκοπός της ζωής της, δηλαδή η εκδίκηση για τον θάνατο του αδερφού της, ήταν στηριγμένος σε ένα ψέμα.

Ο Μήτρος προλαβαίνει με υποσχέσεις και απειλές τη Λεμονιά από το να μιλήσει στον Γεροδήμο.

Όμως ο κλοιός σφίγγει επικίνδυνα, καθώς ο Θανάσης βρίσκει τον ματωμένο μουσαμά με τον οποίο είχαν τυλίξει τη σωρό του Στέλιου και ο Σκλίβας, παρά τις διαμαρτυρίες της Φρόσως, αποκαλύπτει στη Δέσποινα πως ο θάνατος του Στέλιου δεν ήταν ατύχημα.

Καθώς ο Γεροδήμος υποψιασμένος πια κατεβαίνει στο πηγάδι, η Λευκή που έχει καταφύγει στην Κούμαρη μην αντέχοντας να κοιτάξει τον Μάρκο στα μάτια, τον βλέπει να τρέχει και πάλι στο πλευρό της…