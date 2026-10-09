Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 89-66: Επίδειξη δύναμης στη SUNEL Arena και επιστροφή στις νίκες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Αναντολού Εφές με το εντυπωσιακό 89-66 στη SUNEL Arena, συνδυάζοντας αποτελεσματική άμυνα με απόλυτη υπεροχή στα ριμπάουντ. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, πανηγυρίζοντας την τρίτη τους νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές και ανεβαίνοντας στο 3-1, ενώ η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 1-3.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός
INTIME/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός συνδύασε την αποτελεσματική του άμυνα με την απόλυτη υπεροχή στα ριμπάουντ και επικράτησε με το εμφατικό 89-66 της Αναντολού Εφές.
  • Μετά από ένα αμφίρροπο πρώτο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο, κυριαρχώντας σε άμυνα και επίθεση.
  • Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την τρίτη τους νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές, ανεβαίνοντας στο 3-1 και στέλνοντας θετικά μηνύματα ενόψει της συνέχειας.

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Ο Ολυμπιακός συνδύασε την αποτελεσματική του άμυνα με την απόλυτη υπεροχή στα ριμπάουντ και, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε με το εμφατικό 89-66 της Αναντολού Εφές.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο τις εντός έδρας υποχρεώσεις τους στη SUNEL Arena, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη τους σε τέσσερις αγωνιστικές και ανεβαίνοντας στο 3-1. Αντίθετα, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 1-3.

Ο Σάσα Βεζένκοβ άνοιξε τον δρόμο για τον Ολυμπιακό με εύστοχο τρίποντο, ενώ ο Τάισον Γουόρντ πρόσθεσε δύο πόντους, διαμορφώνοντας το αρχικό 5-0. Η Αναντολού Εφές αντέδρασε με τον Στράζελ να ευστοχεί από την περιφέρεια για το 5-3 στο 08:27, ενώ το τρίποντο του Ντόζιερ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (9-9) στο 06:18.

Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, απάντησαν με ένα σερί 8-2, από το καλάθι του Φουρνιέ στο 06:01 μέχρι την προσπάθεια του Γουόρντ στο 05:21, παίρνοντας προβάδισμα με 17-11. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 17-15, όμως το δυναμικό φινάλε της πρώτης περιόδου, με επιμέρους σκορ 9-1, επέτρεψε στον Ολυμπιακό να κλείσει το δεκάλεπτο στο +10 (26-16).

Η Εφές επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, με τον Οσμάνι να βρίσκει στόχο και τον Ντάνστον να διαμορφώνει το 28-18 στο 09:02.

Στη συνέχεια, ο Μάλκολμ με τέσσερις πόντους και ο Οσμάνι με ακόμη τρεις έδωσαν νέα πνοή στην τουρκική ομάδα, η οποία πλησίασε στο 28-25. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε, με τη διαφορά να περιορίζεται στον έναν πόντο (31-30) στο 04:03. Ο Ολυμπιακός βρήκε τις απαραίτητες λύσεις με τους Τζόσεφ και Τζόουνς, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα, όταν το σκορ ήταν 35-31.

Μετά την επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ, οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους και άρχισαν να χτίζουν ξανά σημαντική διαφορά. Ο Φουρνιέ έδωσε λύση από τα 6,75 μ., ενώ ο Μιλουτίνοβ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση του Ολυμπιακού στο σκορ.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος με τις διεισδύσεις του δυσκόλεψε την αμυντική λειτουργία της Εφές και συνέβαλε στο 50-36 στο 24’.

Παρά τη χαμηλή ευστοχία των «ερυθρόλευκων» από την περιφέρεια, που μετρούσαν 5/23 τρίποντα, η αμυντική τους συνέπεια τούς επέτρεψε να διατηρήσουν τον έλεγχο. Λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Μοντέρο βρήκε τον δρόμο προς το καλάθι, διαμορφώνοντας το 62-49.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ολοκληρώνει με κάρφωμα έναν αιφνιδιασμό για το 68-53, 7:36 πριν από τη λήξη.

Η προσωρινή χαλάρωση των γηπεδούχων έδωσε την ευκαιρία στην Εφές να μειώσει, με τον Γιούστα να διαμορφώνει το 68-58 και να επιχειρεί να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του. Η αντίδραση, όμως, των Πειραιωτών ήταν άμεση στο φινάλε.

Ο Μοντέρο και ο Εντιάι ανέλαβαν δράση, δίνοντας νέα ώθηση στην επίθεση και ανεβάζοντας τη διαφορά σε επίπεδα άνω των 20 πόντων, με το σκορ να φτάνει στο 87-66. Ο Ολυμπιακός είχε πλέον εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66

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