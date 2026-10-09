Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 89-66: Επίδειξη δύναμης στη SUNEL Arena και επιστροφή στις νίκες

Ο Ολυμπιακός συνδύασε την αποτελεσματική του άμυνα με την απόλυτη υπεροχή στα ριμπάουντ και, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε με το εμφατικό 89-66 της Αναντολού Εφές.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο τις εντός έδρας υποχρεώσεις τους στη SUNEL Arena, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη τους σε τέσσερις αγωνιστικές και ανεβαίνοντας στο 3-1. Αντίθετα, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 1-3.

Ο Σάσα Βεζένκοβ άνοιξε τον δρόμο για τον Ολυμπιακό με εύστοχο τρίποντο, ενώ ο Τάισον Γουόρντ πρόσθεσε δύο πόντους, διαμορφώνοντας το αρχικό 5-0. Η Αναντολού Εφές αντέδρασε με τον Στράζελ να ευστοχεί από την περιφέρεια για το 5-3 στο 08:27, ενώ το τρίποντο του Ντόζιερ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (9-9) στο 06:18.

Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, απάντησαν με ένα σερί 8-2, από το καλάθι του Φουρνιέ στο 06:01 μέχρι την προσπάθεια του Γουόρντ στο 05:21, παίρνοντας προβάδισμα με 17-11. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 17-15, όμως το δυναμικό φινάλε της πρώτης περιόδου, με επιμέρους σκορ 9-1, επέτρεψε στον Ολυμπιακό να κλείσει το δεκάλεπτο στο +10 (26-16).

Η Εφές επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, με τον Οσμάνι να βρίσκει στόχο και τον Ντάνστον να διαμορφώνει το 28-18 στο 09:02.

Στη συνέχεια, ο Μάλκολμ με τέσσερις πόντους και ο Οσμάνι με ακόμη τρεις έδωσαν νέα πνοή στην τουρκική ομάδα, η οποία πλησίασε στο 28-25. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε, με τη διαφορά να περιορίζεται στον έναν πόντο (31-30) στο 04:03. Ο Ολυμπιακός βρήκε τις απαραίτητες λύσεις με τους Τζόσεφ και Τζόουνς, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα, όταν το σκορ ήταν 35-31.

Μετά την επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ, οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους και άρχισαν να χτίζουν ξανά σημαντική διαφορά. Ο Φουρνιέ έδωσε λύση από τα 6,75 μ., ενώ ο Μιλουτίνοβ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση του Ολυμπιακού στο σκορ.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος με τις διεισδύσεις του δυσκόλεψε την αμυντική λειτουργία της Εφές και συνέβαλε στο 50-36 στο 24’.

Παρά τη χαμηλή ευστοχία των «ερυθρόλευκων» από την περιφέρεια, που μετρούσαν 5/23 τρίποντα, η αμυντική τους συνέπεια τούς επέτρεψε να διατηρήσουν τον έλεγχο. Λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Μοντέρο βρήκε τον δρόμο προς το καλάθι, διαμορφώνοντας το 62-49.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ολοκληρώνει με κάρφωμα έναν αιφνιδιασμό για το 68-53, 7:36 πριν από τη λήξη.

Η προσωρινή χαλάρωση των γηπεδούχων έδωσε την ευκαιρία στην Εφές να μειώσει, με τον Γιούστα να διαμορφώνει το 68-58 και να επιχειρεί να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του. Η αντίδραση, όμως, των Πειραιωτών ήταν άμεση στο φινάλε.

Ο Μοντέρο και ο Εντιάι ανέλαβαν δράση, δίνοντας νέα ώθηση στην επίθεση και ανεβάζοντας τη διαφορά σε επίπεδα άνω των 20 πόντων, με το σκορ να φτάνει στο 87-66. Ο Ολυμπιακός είχε πλέον εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66