Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Στα… «ερυθρόλευκα» η Sunel Arena – Δείτε φωτογραφίες

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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές την Παρασκευή (9/10/2026, 21:15), για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στη Sunel Arena, έδρα της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο γήπεδο για σειρά αγώνων στη GBL και τη EuroLeague, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης του ΣΕΦ. Η αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές αποτελεί την αρχή αυτής της περιόδου προσωρινής μετακίνησης.

Για τις ανάγκες των αγώνων του Ολυμπιακού, η Sunel Arena έχει προσαρμοστεί κατάλληλα. Το ερυθρόλευκο χρώμα κυριαρχεί πλέον μέσα και γύρω από το παρκέ, ενώ στον αγωνιστικό χώρο έχει τοποθετηθεί και το έμβλημα του Ολυμπιακού.

Η ομάδα του Πειραιά αναμένει την ολοκλήρωση των εργασιών στο νέο ΣΕΦ μέσα στο 2027.

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