Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Στα… «ερυθρόλευκα» η Sunel Arena – Δείτε φωτογραφίες

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί απέναντι στην Αναντολού Εφές στη Sunel Arena, η οποία έχει προσαρμοστεί στα ερυθρόλευκα λόγω της προσωρινής μετακίνησης της ομάδας εξαιτίας των εργασιών στο ΣΕΦ.

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Αθλητισμός

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές την Παρασκευή (9/10/2026, 21:15), για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στη Sunel Arena.
  • Οι «ερυθρόλευκοι» θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο γήπεδο για σειρά αγώνων στη GBL και τη EuroLeague, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης του ΣΕΦ.
  • Για τις ανάγκες των αγώνων του Ολυμπιακού, η Sunel Arena έχει προσαρμοστεί κατάλληλα, με το ερυθρόλευκο χρώμα να κυριαρχεί και το έμβλημα του συλλόγου να έχει τοποθετηθεί στο παρκέ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές την Παρασκευή (9/10/2026, 21:15), για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στη Sunel Arena, έδρα της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο γήπεδο για σειρά αγώνων στη GBL και τη EuroLeague, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης του ΣΕΦ. Η αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές αποτελεί την αρχή αυτής της περιόδου προσωρινής μετακίνησης.

Για τις ανάγκες των αγώνων του Ολυμπιακού, η Sunel Arena έχει προσαρμοστεί κατάλληλα. Το ερυθρόλευκο χρώμα κυριαρχεί πλέον μέσα και γύρω από το παρκέ, ενώ στον αγωνιστικό χώρο έχει τοποθετηθεί και το έμβλημα του Ολυμπιακού.

Η ομάδα του Πειραιά αναμένει την ολοκλήρωση των εργασιών στο νέο ΣΕΦ μέσα στο 2027.

Δείτε φωτογραφίες

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

Sunel Arena - Ολυμπιακός - Εφές

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