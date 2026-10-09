Πολεμική Αεροπορία: Βίντεο από την αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ρόδου – ΒΙΝΤΕΟ

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Επιχείρηση αεροδιακομιδής 72χρονου Βρετανού επιβάτη κρουαζιερόπλοιου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου, καθώς ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Ρόδου ειδοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για την ανάγκη επείγουσας μεταφοράς του 72χρονου, ο οποίος επέβαινε σε κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας, το οποίο έπλεε 100 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Για την παραλαβή του ασθενούς κινητοποιήθηκε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο τον μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το κρουαζιερόπλοιο συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο ταξίδι του.

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