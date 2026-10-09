Ισπανία: Πλαστικός χειρουργός εκτελέστηκε μέσα στην κλινική του – Συνελήφθη 18χρονος, αναζητείται ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας

Σοκ έχει προκαλέσει στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, η δολοφονία του 57χρονου πλαστικού χειρουργού Αλεξάντερ Ασλάνι, ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ μέσα στην κλινική του, την ώρα που εξέταζε ασθενή. Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έναν 18χρονο Σουηδό ως φερόμενο εκτελεστή, ο οποίος, σύμφωνα με το SUR, παραδέχθηκε ότι πραγματοποίησε τη δολοφονία. Οι έρευνες στρέφονται πλέον στο κρίσιμο ερώτημα: ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του γιατρού.

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:00 της Τετάρτης, μέσα στην κλινική Cirumed στη Μαρμπέγια, ενώ στον χώρο βρίσκονταν αρκετοί ασθενείς. Σύμφωνα με το SUR, άνδρας ντυμένος στα μαύρα, με κουκούλα και ζιβάγκο, μπήκε κατευθείαν στο εξεταστήριο όπου ο Ασλάνι βρισκόταν με ασθενή.

Χωρίς να πει λέξη, άνοιξε πυρ από πολύ κοντινή απόσταση.

Τον πυροβόλησε τέσσερις φορές

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τον 57χρονο τέσσερις φορές, με την τελευταία σφαίρα να τον πλήττει στην περιοχή της σφαγίτιδας. Μόλις 24 ώρες αργότερα, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 18χρονο Σουηδό, τον οποίο θεωρούν τον άνθρωπο που πραγματοποίησε την επίθεση.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο, ο νεαρός έχει παραδεχθεί ότι διέπραξε τη δολοφονία. Ωστόσο, η σύλληψή του δεν κλείνει την υπόθεση. Αντιθέτως, οι αστυνομικοί επιχειρούν τώρα να εντοπίσουν τον άνθρωπο που φέρεται να παρήγγειλε την εκτέλεση.

Σενάριο εκδίκησης από δυσαρεστημένο ασθενή

Μία από τις βασικές γραμμές έρευνας αφορά το ενδεχόμενο η δολοφονία να ήταν συμβόλαιο θανάτου με κίνητρο την εκδίκηση ή τα αντίποινα. Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, πελάτισσα της Cirumed είχε στείλει σειρά μηνυμάτων στην κλινική, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για το αποτέλεσμα αισθητικής επέμβασης. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το SUR, η γυναίκα ζητούσε επιστροφή χρημάτων και φέρεται να διατύπωσε απειλές.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο σύντροφός της είχε επίσης επισκεφθεί την κλινική, όπου εξέφρασε παράπονα και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προειδοποίησε το προσωπικό. Οι ερευνητές, πάντως, δεν θεωρούν ότι επρόκειτο για τη μοναδική περίπτωση ασθενούς που είχε έρθει σε σύγκρουση με την κλινική και εξετάζουν περισσότερα ενδεχόμενα.

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Περισσότερες από 15.000 επεμβάσεις

Ο Αλεξάντερ Ασλάνι ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο της ιδιωτικής αισθητικής χειρουργικής στην Κόστα ντελ Σολ. Είχε περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας και είχε πραγματοποιήσει πάνω από 15.000 χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ τον ακολουθούσαν περίπου 200.000 άνθρωποι στο Instagram.

Στην κλινική του ταξίδευαν ασθενείς από περισσότερες από 40 χώρες. Είχε εκπαιδευτεί σε νοσοκομεία του Λονδίνου, της Νότιας Αφρικής και της Αυστρίας, ενώ από το 2008 έως το 2018 ήταν επικεφαλής τμημάτων Πλαστικής Χειρουργικής σε νοσοκομεία Quirón στη Μάλαγα και τη Μαρμπέγια.

Πρωτοπόρος στην τεχνική BBL

Το 2007 ίδρυσε την κλινική Cirumed, η οποία στεγάζεται στο κτίριο Panorama, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο A-7 στην είσοδο της Μαρμπέγια, και διαθέτει δύο χειρουργικές αίθουσες και οκτώ ιδιωτικές σουίτες.

Ο Ασλάνι θεωρούνταν πρωτοπόρος στην τεχνική Brazilian Butt Lift (BBL) και είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 7.000 τέτοιες επεμβάσεις, ενώ είχε αναπτύξει και τη δική του παραλλαγή, γνωστή ως Supercharged BBL. Ήταν επίσης μέλος διεθνών επαγγελματικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων η American Society of Plastic Surgeons και η International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

«Δούλευε μέχρι τις 11 το βράδυ»

Άνθρωποι που τον γνώριζαν περιέγραψαν στο SUR έναν γιατρό απολύτως αφοσιωμένο στη δουλειά του. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πολύ επιτυχημένος και δεν είχε καμία σχέση με ύποπτες δραστηριότητες», δήλωσε φίλος του, προσθέτοντας ότι ο Ασλάνι «βρισκόταν εκεί και δούλευε μέχρι τις έντεκα το βράδυ».

Ακόμη και την ημέρα που δολοφονήθηκε, είχε πραγματοποιήσει χειρουργικές επεμβάσεις όλο το πρωί και τις πρώτες απογευματινές ώρες, προτού ξεκινήσει τα ραντεβού του.

Δίπλα στην κλινική λειτουργεί το κέντρο αισθητικής Samira Beauty, το οποίο διευθύνει η σύζυγός του. Το ζευγάρι είχε δύο κόρες, εκ των οποίων η μία είναι ανήλικη. Η ισπανική αστυνομία συνεχίζει πλέον την έρευνα για να διαπιστώσει ποιος βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία και ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο της εκτέλεσης.