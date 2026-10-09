ΗΠΑ: Ισχυρές αναταράξεις σε πτήση της Avianca – Προσγειώθηκε εκτάκτως στο Μαϊάμι, 8 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

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Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και μέλος του πληρώματος, μετά από ισχυρές αναταράξεις σε πτήση της Avianca από το Μεντεγίν της Κολομβίας προς τη Νέα Υόρκη. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να εκτραπεί και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η πτήση κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης όταν αντιμετώπισε σοβαρές αναταράξεις και οι πιλότοι αποφάσισαν να κατευθυνθούν προς το Μαϊάμι.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ωστόσο οι υπηρεσίες διάσωσης της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν πολλοί τραυματίες.

Συνολικά οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο.

Ανάμεσα στους τραυματίες και αεροσυνοδός

Βίντεο που μεταδόθηκε από το WTVJ και τραβήχτηκε μέσα από το αεροσκάφος δείχνει επιβάτες να έχουν τοποθετήσει παγοκύστες στο κεφάλι τους μετά τις αναταράξεις. Δημοσιογράφοι του σταθμού ανέφεραν επίσης ότι είδαν έναν τραυματία να φορά κολάρο στον αυχένα, ενώ αεροσυνοδός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πάνω σε φορείο.

Η ακριβής κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν έχει γίνει γνωστή.

«Εκτιμάς πολύ περισσότερο τη ζωή σου»

Μία επιβάτιδα, η οποία δεν κατονομάστηκε, περιέγραψε την εμπειρία στο WTVJ. «Δεν θέλω να πάω πουθενά. Θέλω μόνο να γυρίσω σπίτι», είπε. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εκτιμάς πάρα πολύ τη ζωή σου όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο».

Η έκτακτη προσγείωση εν μέσω προετοιμασιών για τον τυφώνα Isaias

Η έκτακτη προσγείωση σημειώθηκε ενώ οι περιοχές γύρω από τον Κόλπο του Μεξικού προετοιμάζονται για την άφιξη του τυφώνα Isaias, ο οποίος, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να φτάσει στην ξηρά το βράδυ της Παρασκευής.

Το σύστημα έχει ενισχυθεί σε τυφώνα κατηγορίας 3, με τις αρχές να προειδοποιούν για σημαντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές.