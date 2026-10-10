EuroLeague: Η Ζάλγκιρις «άλωσε» τη Βαρκελώνη, «διπλό» της Μπεσίκτας στη Βιτόρια – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 4η αγωνιστικής

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Σημαντικές εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν η Ζάλγκιρις Κάουνας και η Μπεσίκτας, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι Λιθουανοί πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 81-88, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, επτά ασίστ και δύο ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα πολύτιμο αποτέλεσμα.

Καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Σλέβα, ο οποίος πρόσθεσε 14 πόντους, με εξαιρετικά ποσοστά από τα 6,75 μ. (4/5 τρίποντα), ενώ ο Μάριους Γκριγκόνις σημείωσε 12 πόντους, ευστοχώντας σε τέσσερα από τα έξι σουτ του από την περιφέρεια. Σημαντική παρουσία είχε και ο Βαλαντσιούνας, με 12 πόντους, εννέα ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, ο Τζάστιν Ρόμπινσον ήταν ο μοναδικός παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων, σταματώντας στους 20, με 4/8 τρίποντα.

Στα θετικά αποτελέσματα επέστρεψε και η Μπεσίκτας, επικρατώντας με 92-84 της Μπασκόνια στη Βιτόρια, σε μια αναμέτρηση με έντονο επιθετικό ρυθμό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους και δύο ριμπάουντ, δίνοντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση της ομάδας του. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ντέβον Ντότσον, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους, πέντε ριμπάουντ και έξι ασίστ, συμβάλλοντας τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Για την Μπασκόνια, ο Κρις Ντουάρτε πραγματοποίησε αξιόλογη εμφάνιση, πετυχαίνοντας 23 πόντους και μαζεύοντας πέντε ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ. Η προσωπική του προσπάθεια, ωστόσο, δεν αποδείχθηκε αρκετή για να αποτρέψει την ήττα των Βάσκων με 92-84.

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Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Παρί – Βιλερμπάν 96-98

Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας 58-77

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 97-79

Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 87-94

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 92-74

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν 86-76

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 89-66

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 81-88

Μπασκόνια – Μπεσίκτας 84-92

Η βαθμολογία