EuroLeague: Η Ζάλγκιρις «άλωσε» τη Βαρκελώνη, «διπλό» της Μπεσίκτας στη Βιτόρια – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 4η αγωνιστικής

Η Ζάλγκιρις Κάουνας και η Μπεσίκτας πέτυχαν σημαντικές εκτός έδρας νίκες επί της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το άρθρο παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της αγωνιστικής και αναφέρεται στη βαθμολογία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζάλγκιρις Κάουνας πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο.
  • Στα θετικά αποτελέσματα επέστρεψε και η Μπεσίκτας, επικρατώντας με 92-84 της Μπασκόνια στη Βιτόρια, σε μια αναμέτρηση με έντονο επιθετικό ρυθμό.
  • Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σημείωσαν επίσης νίκες, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε και της Αναντολού Εφές αντίστοιχα, ολοκληρώνοντας την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντικές εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν η Ζάλγκιρις Κάουνας και η Μπεσίκτας, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι Λιθουανοί πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 81-88, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, επτά ασίστ και δύο ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα πολύτιμο αποτέλεσμα.

Καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Σλέβα, ο οποίος πρόσθεσε 14 πόντους, με εξαιρετικά ποσοστά από τα 6,75 μ. (4/5 τρίποντα), ενώ ο Μάριους Γκριγκόνις σημείωσε 12 πόντους, ευστοχώντας σε τέσσερα από τα έξι σουτ του από την περιφέρεια. Σημαντική παρουσία είχε και ο Βαλαντσιούνας, με 12 πόντους, εννέα ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, ο Τζάστιν Ρόμπινσον ήταν ο μοναδικός παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων, σταματώντας στους 20, με 4/8 τρίποντα.

Στα θετικά αποτελέσματα επέστρεψε και η Μπεσίκτας, επικρατώντας με 92-84 της Μπασκόνια στη Βιτόρια, σε μια αναμέτρηση με έντονο επιθετικό ρυθμό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους και δύο ριμπάουντ, δίνοντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση της ομάδας του. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ντέβον Ντότσον, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους, πέντε ριμπάουντ και έξι ασίστ, συμβάλλοντας τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Για την Μπασκόνια, ο Κρις Ντουάρτε πραγματοποίησε αξιόλογη εμφάνιση, πετυχαίνοντας 23 πόντους και μαζεύοντας πέντε ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ. Η προσωπική του προσπάθεια, ωστόσο, δεν αποδείχθηκε αρκετή για να αποτρέψει την ήττα των Βάσκων με 92-84.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

  • Παρί – Βιλερμπάν 96-98
  • Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας 58-77
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 97-79
  • Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 87-94
  • Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 92-74
  • Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν 86-76
  • Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 89-66
  • Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 81-88
  • Μπασκόνια – Μπεσίκτας 84-92

Η βαθμολογία

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