ΑΕΚ για τα συνθήματα στη SUNEL Arena: Να τελειώνουμε οριστικά με τους βάνδαλους στα γήπεδα

Η πρώτη χρήση της SUNEL Arena από τον Ολυμπιακό για τη φετινή αγωνιστική περίοδο συνοδεύτηκε από φθορές και προσβλητικά συνθήματα σε χώρους του γηπέδου, τα οποία αποδίδονται σε μερίδα οπαδών της ομάδας, προκαλώντας την αντίδραση της ΚΑΕ ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν για πρώτη φορά φέτος στη SUNEL Arena, η οποία θα αποτελέσει την προσωρινή έδρα τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ). Το γήπεδο χρησιμοποιείται και από την ΑΕΚ, η οποία παραχώρησε τη δυνατότητα φιλοξενίας στον Ολυμπιακό για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Ωστόσο, η αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές επισκιάστηκε από τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών των Πειραιωτών που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία και έγραψαν προσβλητικά συνθήματα σε βάρος των φίλων της Ένωσης, ενώ ορισμένα από αυτά φέρεται να προσέβαλαν ακόμη και τη μνήμη νεκρών.

Η αντίδραση της διοίκησης της ΑΕΚ ήταν άμεση, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να ζητά από τον Ολυμπιακό να αναλάβει την ευθύνη για τις ζημιές στη SUNEL Arena, να εντοπίσει τους υπαίτιους των προσβλητικών συνθημάτων και να μεριμνήσει για τον οριστικό αποκλεισμό τους από τα γήπεδα, καταδικάζοντας παράλληλα τη συμπεριφορά τους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Βάνδαλοι και κάφροι, που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία μας, που έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον των οπαδών μας, και που περιύβρισαν τους νεκρούς μας δεν έχουν καμία θέση στη SUNEL Arena.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει μεν τη συμβατική υποχρέωση ν’ αποκαταστήσει τις ζημιές, που προκλήθηκαν κατά την αναμέτρηση με Εφές, έχει όμως και την ηθική υποχρέωση ν’ αναζητήσει και ν’ απομονώσει αυτά τα κτήνη, και να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο ούτε στο Γήπεδό μας, ούτε σε κανένα άλλο γήπεδο.

Και μπορεί η πλειοψηφία των οπαδών της «ερυθρόλευκης» ομάδας να σεβάστηκε τους χώρους, και να έδειξε υποδειγματική συμπεριφορά, σεβόμενη τη φιλοξενία μας, ωστόσο, οι θλιβερές εικόνες των λίγων προκάλεσαν δικαιολογημένα αηδία, οργή και αγανάκτηση στις τάξεις των οπαδών μας, αλλά και όλων των υγιώς σκεπτομένων φιλάθλων όλης της χώρας. Η Διοίκηση της ΑΕΚ BC διαχειρίζεται μία συμβατική υποχρέωση και φιλοξενεί έναν αντίπαλό της στο Γήπεδό μας, αλλά δεν προτίθεται ν’ ανεχτεί ξανά συμπεριφορές, που ξεφεύγουν από τα όρια και που προσβάλλουν την ηθική μας, τις προσφυγικές καταβολές μας και γενικότερα την ένδοξη Ιστορία μας.

Αναμένουμε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να καταγγείλει όσα συνέβησαν και να «τελειώσει» οριστικά από τα γήπεδα τους υπανθρώπους, που βεβήλωσαν το Γήπεδό μας».