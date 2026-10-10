Ολυμπιακός: Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στη SUNEL Arena με έξοδα της ΚΑΕ

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Άμεσα αναμένεται να προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών που καταγράφηκαν στη SUNEL Arena η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μετά την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας για τη φετινή EuroLeague.

Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Αναντολού Εφές, διαπιστώθηκαν φθορές σε κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου, μεταξύ των οποίων και στις εγκαταστάσεις των τουαλετών.

Η πειραϊκή ΚΑΕ θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος των απαραίτητων εργασιών, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση προβλέπεται, άλλωστε, στη συμφωνία που είχε υπογραφεί μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΚΑΕ ΑΕΚ, βάσει της οποίας η ομάδα του Πειραιά χρησιμοποιεί τη SUNEL Arena για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων της τόσο στη EuroLeague όσο και στη Stoiximan GBL.