Ολυμπιακός: Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στη SUNEL Arena με έξοδα της ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών που καταγράφηκαν στη SUNEL Arena, μετά την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας για τη φετινή EuroLeague. Οι φθορές, που διαπιστώθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους και τουαλέτες, θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την πειραϊκή ΚΑΕ, όπως προβλέπεται στη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την ΚΑΕ ΑΕΚ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών που καταγράφηκαν στη SUNEL Arena μετά την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας για τη φετινή EuroLeague.
  • Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές σε κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου, μεταξύ των οποίων και στις εγκαταστάσεις των τουαλετών, μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές.
  • Η πειραϊκή ΚΑΕ θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος των απαραίτητων εργασιών, καθώς η συγκεκριμένη υποχρέωση προβλέπεται στη συμφωνία με την ΚΑΕ ΑΕΚ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άμεσα αναμένεται να προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών που καταγράφηκαν στη SUNEL Arena η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μετά την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας για τη φετινή EuroLeague.

Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Αναντολού Εφές, διαπιστώθηκαν φθορές σε κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου, μεταξύ των οποίων και στις εγκαταστάσεις των τουαλετών.

Η πειραϊκή ΚΑΕ θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος των απαραίτητων εργασιών, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση προβλέπεται, άλλωστε, στη συμφωνία που είχε υπογραφεί μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΚΑΕ ΑΕΚ, βάσει της οποίας η ομάδα του Πειραιά χρησιμοποιεί τη SUNEL Arena για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων της τόσο στη EuroLeague όσο και στη Stoiximan GBL.

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