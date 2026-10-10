Παράπονα Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης: «Απαξιώθηκε από μια φούχτα ιδεολόγων που είναι εχθροί του πολιτισμού και ενάντιοι στη δημοκρατία»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα επίθεση κατά της Νορβηγίας και όσων αποφάσισαν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση της βράβευσης της Νοτιοαφρικανής δικαστού Νάβι Πιλάι, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την πεποίθησή του ότι η διάκριση θα έπρεπε να είχε απονεμηθεί στον ίδιο.

Μιλώντας στην προεκλογική συγκέντρωση στο Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον ίδιο στην ηγεσία τους, άξιζαν το βραβείο.

«Οι ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύονταν από εμένα, τον πρόεδρό σας, θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν έγινε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Αυτό είναι ανεξίτηλο στίγμα για τη Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επονείδιστη και ντροπιαστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια φούχτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντιοι στη δημοκρατία» και «στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού».

Trump: They gave the Nobel Peace Prize to a person I’ve never heard of. Nobody ever heard of the person. It’s a mystery person. https://t.co/YrUnGUXUXU — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι δικαιούται το Νόμπελ Ειρήνης, επικαλούμενος τον ισχυρισμό του ότι έχει συμβάλει στον τερματισμό οκτώ πολέμων. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί μέρος της επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιεί συστηματικά για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του για τη διάκριση.

Ωστόσο, η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του περιλαμβάνει και στρατιωτικές ενέργειες, όπως η επίθεση κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ τον Ιανουάριο αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με το κείμενο της αρχικής αναφοράς.

Η απογοήτευση του Αμερικανού προέδρου για τη μη απονομή του Νόμπελ δεν αναιρέθηκε ούτε από την κίνηση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, η οποία είχε τιμηθεί με το βραβείο την προηγούμενη χρονιά.

Η Ματσάδο παρέδωσε στον Τραμπ το χρυσό μετάλλιό της, εκφράζοντας την άποψη ότι του άξιζε η διάκριση, κίνηση που έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνίες με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του Μαδούρο πριν από την ανατροπή του.

Μία διαφορετική τιμητική διάκριση είχε απονεμηθεί στον Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2025, όταν έγινε ο πρώτος αποδέκτης του νέου «Βραβείου Ειρήνης» της FIFA. Η συγκεκριμένη βράβευση, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους του.