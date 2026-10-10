Παναμάς: Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ – Καλά στην υγεία τους οι Έλληνες

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Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά την Παρασκευή (9/10), προκαλώντας τραυματισμούς, καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και σε γειτονικές χώρες, ενώ οι Αρχές κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Παράλληλα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία στη συνέχεια ήρθη.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός καταγράφηκε στις 12:56 το μεσημέρι, τοπική ώρα (20:56 ώρα Ελλάδας), με εστιακό βάθος 12,5 χιλιομέτρων. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας, περίπου 12 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά της κοινότητας Πιταλόζα Αρίμπα.

Το USGS είχε αρχικά εκτιμήσει το μέγεθος της δόνησης στους 8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, προτού το αναθεωρήσει στους 7,6 και τελικά στους 7,7 βαθμούς.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων, φτάνοντας μέχρι την Πόλη του Παναμά, καθώς και στην Κολομβία και τον Ισημερινό. Στην πρωτεύουσα, κάτοικοι εγκατέλειψαν τα κτίρια και συγκεντρώθηκαν σε υπαίθριους χώρους, αναμένοντας ενημέρωση για τις συνέπειες του σεισμού.

Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων δύο μεγέθους 5,8 και 5,5 Ρίχτερ.

Τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές

Σημαντικές ζημιές σε κτίρια, δρόμους και γέφυρες καταγράφηκαν στις πληγείσες περιοχές, ενώ οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για αρκετούς τραυματίες, χωρίς να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για νεκρούς.

Ο Ομάρ Σμιθ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε στο ειδησεογραφικό κανάλι «Telemetro Reporta» ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις κεντρικές επαρχίες Βεραγκούας, Ερέρα και Λος Σάντος.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα άτομο που χτυπήθηκε από συντρίμμια κτιρίου το οποίο κατέρρευσε εν μέρει στην πόλη Πενονόμε.

Ο Σμιθ επιβεβαίωσε επίσης ότι σημειώθηκε μερική κατάρρευση και εμφανίστηκαν ρωγμές στον καθεδρικό ναό της κεντρικής πλατείας της περιοχής. Ζημιές υπέστησαν ακόμη το κτίριο που στεγάζει το γραφείο του κυβερνήτη και το ξενοδοχείο «Dos Continentes».

Αντίθετα, στην πρωτεύουσα, η οποία διαθέτει εκατοντάδες ουρανοξύστες, δεν είχαν αναφερθεί ζημιές, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας.

Έλληνας πρέσβης: Καλά στην υγεία τους οι Έλληνες στον Παναμά

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο οποίος, μιλώντας στην ΕΡΤ, διαβεβαίωσε ότι οι Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους και ότι διατηρείται συνεχής επικοινωνία μαζί τους.

Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό που να αφορά Έλληνες πολίτες.

Ο κ. Ευθυμιάδης ανέφερε ότι οι επίσημα διαμένοντες Έλληνες στον Παναμά υπολογίζονται μεταξύ 1.500 και 2.000, ενώ η ευρύτερη ελληνική κοινότητα εκτιμάται ότι είναι αρκετά μεγαλύτερη.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις του σεισμού, επισήμανε ότι στις πληγείσες περιοχές έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές, καθώς αρκετές υποδομές αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα. Όπως εξήγησε, ορισμένα κτίρια, μεταξύ των οποίων και ιστορικά, υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν, ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο οδικό δίκτυο.

Ο Έλληνας πρέσβης υπογράμμισε ακόμη ότι η ένταση του σεισμού ήταν ασυνήθιστα μεγάλη για τα δεδομένα της περιοχής.

Όπως ανέφερε, από τις συνομιλίες του με κατοίκους, μεταξύ των οποίων και μέλη της ελληνικής κοινότητας, διαπίστωσε ότι κανείς δεν θυμόταν να έχει βιώσει σεισμό αντίστοιχου μεγέθους τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν θεωρείται συνηθισμένη για τόσο ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Η ισχυρή σεισμική δόνηση και η μικρή απόσταση του επίκεντρου από τις ακτές οδήγησαν στην έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι, η οποία ήρθη λίγες ώρες αργότερα.

Η αρχική προειδοποίηση αφορούσε το ενδεχόμενο εκδήλωσης επικίνδυνων κυμάτων μέσα στις πρώτες τρεις ώρες μετά τον σεισμό, κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.

Το σύστημα προειδοποίησης είχε επισημάνει ότι υπήρχε ενδεχόμενος κίνδυνος και για τη Χαβάη.

Κινητοποίηση των Αρχών – Προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι έδωσε εντολή για την άμεση κινητοποίηση προσωπικού, πόρων και μηχανισμών παροχής βοήθειας προς τους πληγέντες.

Παράλληλα, ζήτησε από όλα τα υπουργεία και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού και την πρόληψη περαιτέρω κινδύνων.

Ο πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με την κατάσταση, ενώ σε προηγούμενες αναρτήσεις του είχε αναφέρει ότι θα συμμετάσχει προσωπικά στον συντονισμό των επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές.

Αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση είχε απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία, τονίζοντας ότι «αυτό που συνέβη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει πανικό ή αναταραχή».

Στο μεταξύ, το διεθνές αεροδρόμιο του Παναμά ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του για λόγους ασφαλείας, ενώ διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν σε έξι επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ενέργειας NATURGY.

Παρά τα προβλήματα, η Διώρυγα του Παναμά εξακολούθησε να λειτουργεί κανονικά.

Η αρμόδια Αρχή ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και ότι τεχνικά συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανές ζημιές.

Όπως διευκρίνισε, η διέλευση των πλοίων από τη διώρυγα συνεχίζεται χωρίς διακοπή, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες τεχνικές επιθεωρήσεις.