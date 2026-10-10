Μακελειό στην Πενσιλβάνια: Εννέα νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς σε σπίτι – Ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία έγκυος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μία έγκυος γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς στην πόλη Ίρι της Πενσιλβάνια, στις ΗΠΑ, το απόγευμα της Παρασκευής (9/10). Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κατοικία, όπου είχε ταμπουρωθεί, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοκτονία με πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με το Erie News Now και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε εννέα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ο τελικός απολογισμός από την αστυνομία. Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανό περιστατικό πολλαπλής ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Πώς ξεκίνησε το περιστατικό

Η αστυνομία δέχθηκε κλήσεις για πυροβολισμούς λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, τοπική ώρα, στην οδό Perry Street, στο ανατολικό τμήμα του Ίρι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο γυναίκες νεκρές από πυροβολισμούς έξω από την κατοικία. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας πυροβολούσε με πιστόλι στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, προτού επιστρέψει στο εσωτερικό του.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και ζήτησαν ενισχύσεις, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν και άλλα άτομα.

Ο ένοπλος αρνήθηκε να παραδοθεί και παρέμεινε ταμπουρωμένος στην κατοικία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πολύωρη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε και η ειδική ομάδα SWAT.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του, καλώντας τον μέσω μεγαφώνων να παραδοθεί. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν επιπλέον πυροβολισμοί από το εσωτερικό του κτιρίου, όπως προκύπτει από βίντεο που δημοσιοποίησε το Erie News Now.

Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν τελικά στο σπίτι, εντόπισαν περισσότερους νεκρούς σε διαφορετικά σημεία του. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν δύο παιδιά και μία έγκυος γυναίκα.

Μέσα στην κατοικία βρέθηκε νεκρός και ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Αρχηγός αστυνομίας: «Μία από τις πιο δύσκολες και σπαρακτικές σκηνές»

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ίρι, Ρικ Λόρα, αναφέρθηκε στις συνθήκες που αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί κατά την είσοδό τους στην κατοικία.

«Θέλω να είμαι ειλικρινής με την κοινότητά μας. Πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες και σπαρακτικές σκηνές που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι αστυνομικοί και οι ερευνητές μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Η απώλεια ανθρώπινων ζωών είναι συντριπτική και οι συνθήκες που εξετάζουμε είναι βαθιά συγκλονιστικές», πρόσθεσε.

Ο Ρικ Λόρα απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί, επικαλούμενος τον σεβασμό προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν το μέγεθος της απώλειας ανθρώπινων ζωών», ανέφερε.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης

Οι αστυνομικές Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής τα στοιχεία ταυτότητας των θυμάτων και του φερόμενου ως δράστη. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο ένοπλος είχε κάποια σχέση με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του πριν από την επίθεση και να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες των ανθρωποκτονιών.

Η δημοτική αρχή του Ίρι ανακοίνωσε ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τον τελικό αριθμό των νεκρών, την ταυτότητα των εμπλεκομένων και τα αίτια της επίθεσης.