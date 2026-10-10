Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Όταν ο πατριός της πεθαίνει, ο εφιάλτης που είχε προσπαθήσει να αφήσει πίσω της επιστρέφει

Το 2016 κυκλοφόρησε μια ταινία τρόμου που έμελλε να αγαπηθεί από μεγάλο μέρος των θαυμαστών του είδους. Διαρκεί λιγότερο από μία ώρα και 30 λεπτά, ασχολείται με το υπερφυσικό και μπορεί να κάνει πολλούς να θέλουν να κοιμηθούν με τα φώτα ανοιχτά.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Εδώ και αρκετό διάστημα, μια μερίδα ανθρώπων που αγαπούν το είδος του τρόμου, δεν μπορούν να βρουν νέες ταινίες που να τους ενθουσιάζουν. Γι’ αυτό και και πολλοί πηγαίνουν πίσω, σε παλαιότερες ταινίες, των οποίων η πλοκή, οι ηθοποιοί και η σκηνοθεσία τους ικανοποιούσε και με το παραπάνω.

Για να σώσει τον αδελφό της, αναγκάζεται να «παλέψει» με τον εφιάλτη της

Πριν από δέκα χρόνια, είχε κυκλοφορήσει μια ταινία τρόμου με υπερφυσικό περιεχόμενο, η οποία αγαπήθηκε από πολλούς και κατάφερε να είναι από εκείνες που δεν «χάθηκε» μέσα στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου.

Αν σχεδιάζεις να χαλαρώσεις βλέποντας μια ταινία τρόμου, τότε στο Netflix μπορείς να παρακολουθήσεις το «Μη Σβήσεις το Φως» του 2016, διάρκειας μιας ώρας και 20 λεπτών.

Στη ταινία παρακολουθούμε την ιστορία της Ρεμπέκα (Τερέζα Πάλμερ), η οποία πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Η ηρωίδα μας θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει τον εφιάλτη του παρελθόντος της, για χάρη του μικρότερου αδελφού της, Μάρτιν (Γκάμπριελ Μπέιτμαν), τον οποίο η μητέρα της, Σόφι (Μαρία Μπέλο), απέκτησε από τον δεύτερο γάμο της.

Μετά τον θάνατο του πατριού της, η Ρεμπέκα αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι πίσω από τη συμπεριφορά της μητέρας της, με την οποία δεν έχει επαφές, κρύβεται ένα ανατριχιαστικό μυστικό. Προκειμένου να σώσει τον αδελφό της, δεν θα διστάσει να τα βάλει με ένα σκοτεινό πνεύμα, το οποίο θέλει το κακό της ίδιας και του μικρού Μάρτιν.

Όπλο της το φως, καθώς ο δαίμονας της ταινίας μας «ανθίζει» στο σκοτάδι, αλλά είναι αδύναμος όταν τα φώτα ανάβουν.

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ, ενώ το σενάριο ο Έρικ Χάισερερ.

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