Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Βρίσκεται κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο από το οποίο πρέπει να βγει επειγόντως, αλλά ο κίνδυνος καραδοκεί απ’ έξω

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Σε περίπτωση που αναρωτιέται κανείς πόσα πράγματα μπορεί να πάνε λάθος στη ζωή ενός ανθρώπου μέσα σε λίγες ώρες, τότε ίσως να πρέπει να δει το «Trust», την ταινία που κυκλοφόρησε το 2025 με την Σόφι Τέρνερ και βρίσκεται στο «Netflix».

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Η ηρωΐδα της ταινίας μας, η Λόρεν, εργάζεται στη βιομηχανία του θεάματος από μικρή ηλικία. Όταν προσωπικό της υλικό βγαίνει χωρίς τη συγκατάθεση της στη δημοσιότητα, βρίσκεται ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα.

Την ίδια περίοδο έχει μόλις ανακαλύψει πως είναι έγκυος, με την προσωπική της ζωή να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

Σε μία προσπάθεια της να πάρει μια ανάσα μακριά απ’ όλη τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει, νοικιάζει μια απομονωμένη μονοκατοικία.

Ενώ λοιπόν έχει να διαχειριστεί όλα τα παραπάνω, ξαφνικά η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς κάποιοι την θέλουν νεκρή. Το κερασάκι στη τούρτα είναι πώς η ίδια κλειδώνεται κατά λάθος σε ένα δωμάτιο της μονοκατοικίας, από το οποίο δεν μπορεί να διαφύγει.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και η Λόρεν θα πρέπει να παλέψει αν θέλει να βγει ζωντανή από το σπίτι που νοίκιασε για να ηρεμήσει και τώρα κινδυνεύει να γίνει ο τάφος της.

Η Σόφι Τέρνερ, την οποία το κοινό γνώρισε και αγάπησε μέσα από το «Game of Thrones» πρωταγωνιστεί σε ένα θρίλερ που η αγωνία «χτυπάει» κόκκινο.

Δείτε το trailer