Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Βρίσκεται κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο από το οποίο πρέπει να βγει επειγόντως, αλλά ο κίνδυνος καραδοκεί απ’ έξω

Η ταινία «Trust», με πρωταγωνίστρια τη Σόφι Τέρνερ, βρίσκεται στο Netflix και αποτελεί ένα θρίλερ αγωνίας. Αφηγείται την ιστορία της Λόρεν, μιας ηθοποιού που, αντιμετωπίζοντας σκάνδαλο, εγκυμοσύνη και κίνδυνο ζωής, βρίσκεται κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο, παλεύοντας να επιβιώσει.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ταινία «Trust» του 2025 με την Σόφι Τέρνερ, διαθέσιμη στο Netflix, είναι ιδανική αν θες να δεις ένα καλό θρίλερ.
  • Η ηρωίδα, Λόρεν, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα μετά τη διαρροή προσωπικού της υλικού και την ανακάλυψη της εγκυμοσύνης της, ενώ η προσωπική της ζωή είναι περίπλοκη.
  • Σε μια απομονωμένη μονοκατοικία, η Λόρεν κλειδώνεται κατά λάθος σε ένα δωμάτιο, ενώ η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο από αυτούς που την θέλουν νεκρή. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

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Σε περίπτωση που αναρωτιέται κανείς πόσα πράγματα μπορεί να πάνε λάθος στη ζωή ενός ανθρώπου μέσα σε λίγες ώρες, τότε ίσως να πρέπει να δει το «Trust», την ταινία που κυκλοφόρησε το 2025 με την Σόφι Τέρνερ και βρίσκεται στο «Netflix».

Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Ένα χρόνο πριν έζησε έναν εφιάλτη και τώρα πρέπει να παλέψει για τη ζωή της

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Η ηρωΐδα της ταινίας μας, η Λόρεν, εργάζεται στη βιομηχανία του θεάματος από μικρή ηλικία. Όταν προσωπικό της υλικό βγαίνει χωρίς τη συγκατάθεση της στη δημοσιότητα, βρίσκεται ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα.

Την ίδια περίοδο έχει μόλις ανακαλύψει πως είναι έγκυος, με την προσωπική της ζωή να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

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Σε μία προσπάθεια της να πάρει μια ανάσα μακριά απ’ όλη τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει, νοικιάζει μια απομονωμένη μονοκατοικία.

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Ενώ λοιπόν έχει να διαχειριστεί όλα τα παραπάνω, ξαφνικά η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς κάποιοι την θέλουν νεκρή. Το κερασάκι στη τούρτα είναι πώς η ίδια κλειδώνεται κατά λάθος σε ένα δωμάτιο της μονοκατοικίας, από το οποίο δεν μπορεί να διαφύγει.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και η Λόρεν θα πρέπει να παλέψει αν θέλει να βγει ζωντανή από το σπίτι που νοίκιασε για να ηρεμήσει και τώρα κινδυνεύει να γίνει ο τάφος της.

Η Σόφι Τέρνερ, την οποία το κοινό γνώρισε και αγάπησε μέσα από το «Game of Thrones» πρωταγωνιστεί σε ένα θρίλερ που η αγωνία «χτυπάει» κόκκινο.

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