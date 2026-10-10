Βαρβάκειος Αγορά: Σταθερές οι τιμές των κρεάτων έως τις 31 Οκτωβρίου – Πότε αναμένεται να υπάρξουν ελλείψεις

Οι τιμές των κρεάτων στη Βαρβάκειο Αγορά αναμένεται να παραμείνουν σταθερές έως τις 31 Οκτωβρίου, παρά την άνοδο της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου Brent. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κρεοπωλών, Ανδρέας Νιώτης, εκτιμά ότι δεν προβλέπονται ανατιμήσεις, ενώ παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις τρέχουσες τιμές μοσχαρίσιου, χοιρινού, αρνιού, κατσικιού και κοτόπουλου.

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Οικονομία

κρέας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς αυξήσεις αναμένεται να διατηρηθούν οι τιμές των κρεάτων στη Βαρβάκειο Αγορά έως τις 31 Οκτωβρίου, παρά την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου.
  • Ο πρόεδρος της Ένωσης Κρεοπωλών της Βαρβακείου Αγοράς, Ανδρέας Νιώτης, επισημαίνει πως «Γνωρίζουμε τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορούμε να αγοράζουμε και να πουλάμε κρέας».
  • Ενδεικτικά, το μοσχαρίσιο κρέας με κόκκαλο πωλείται από 8,50€ έως 11€ το κιλό, ενώ το χοιρινό από 4€ έως 6,50€ το κιλό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς αυξήσεις αναμένεται να διατηρηθούν οι τιμές των κρεάτων στη Βαρβάκειο Αγορά έως τις 31 Οκτωβρίου, παρά τη σημαντική άνοδο της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου Brent, η οποία έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Της Κατερίνας Φεσσά

Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Κρεοπωλών της Βαρβακείου Αγοράς, Ανδρέας Νιώτης, μιλώντας στο enikonomia.gr, επισημαίνοντας ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν προβλέπονται ανατιμήσεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα.

«Γνωρίζουμε τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορούμε να αγοράζουμε και να πουλάμε κρέας», εξηγεί ο κ. Νιώτης, αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες.

Οι τιμές

Ακόμη ο κ. Νιώτης αναφέρει το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των κρεάτων στη Βαρβάκειο Αγορά. Αναλυτικά:

Μοσχαρίσιο κρέας

  • Με κόκκαλο: Πουλιέται κατά μέσο όρο από 8,50 ευρώ έως και 11 ευρώ το κιλό.
  • Χωρίς κόκκαλο: Η μέση τιμή πώλησης του κινείται από 11,50 ευρώ έως και 13,90 ευρώ το κιλό.

Χοιρινό: Πουλιέται από 4 ευρώ έως και 6,50 ευρώ το κιλό κατά μέσο όρο.

Αρνί και κατσίκι: Κοστίζουν από 9 ευρώ έως και 13 ευρώ το κιλό κατά μέσο όρο.

Κοτόπουλο

  • Ολόκληρο: Πουλιέται κατά μέσο όρο από 3 ευρώ έως και 3,50 ευρώ το κιλό.
  • Φιλέτο χωρίς κόκκαλο: Η μέση τιμή πώλησης του κινείται από 6 ευρώ έως και 7 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

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