Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν 6 σταθμοί της Γραμμής 3 από την Κυριακή λόγω έργων

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Προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό θα ισχύσουν από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι». Έξι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40, ενώ για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Κυριακή 11 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, καθώς και από την Κυριακή 18 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι σταθμοί «Πανόρμου», «Κατεχάκη», «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή» θα σταματούν να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Μετά τις 21:40, οι συρμοί της Γραμμής 3 θα εκτελούν δρομολόγια στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο», χωρίς να διέρχονται από το τμήμα όπου θα πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών

Πριν από την έναρξη των εργασιών, τα τελευταία δρομολόγια προς Δουκίσσης Πλακεντίας θα πραγματοποιούνται τις ακόλουθες ώρες:

Από Δημοτικό Θέατρο στις 21:12.

στις 21:12. Από Πανόρμου στις 21:42.

στις 21:42. Από Κατεχάκη στις 21:44.

στις 21:44. Από Εθνική Άμυνα στις 21:47.

στις 21:47. Από Χολαργό στις 21:48.

στις 21:48. Από Νομισματοκοπείο στις 21:50.

στις 21:50. Από Αγία Παρασκευή στις 21:52.

Αντίστοιχα, οι τελευταίες αναχωρήσεις με κατεύθυνση το Δημοτικό Θέατρο έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Από Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:30.

στις 21:30. Από Αγία Παρασκευή στις 21:33.

στις 21:33. Από Νομισματοκοπείο στις 21:35.

στις 21:35. Από Χολαργό στις 21:36.

στις 21:36. Από Εθνική Άμυνα στις 21:38.

στις 21:38. Από Κατεχάκη στις 21:40.

στις 21:40. Από Πανόρμου στις 21:42.

Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Οι εργασίες θα επηρεάσουν και τη σύνδεση της Γραμμής 3 με το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι τελευταίοι συρμοί που θα εκτελούν ολόκληρη τη διαδρομή θα αναχωρούν από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο στις 21:06 και από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά τις 21:40, ο σταθμός «Χαλάνδρι» θα αποτελεί την αφετηρία και τον τερματικό σταθμό των δρομολογίων που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο.

Ειδικότερα, από το Χαλάνδρι προς το Αεροδρόμιο οι συρμοί θα αναχωρούν στις 22:20, 22:56 και 23:32.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, από το Αεροδρόμιο προς το Χαλάνδρι, οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιούνται στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Λεωφορειακή γραμμή Χ20: Οι στάσεις και η διαδρομή

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι».

Η γραμμή θα λειτουργεί τις ημέρες εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, συνδέοντας τους σταθμούς «Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι» μέσω των έξι σταθμών που θα παραμένουν κλειστοί.

Στην κατεύθυνση Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι, τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν στάσεις στα εξής σημεία:

Στ. Αμπελόκηποι: Προσωρινή αφετηρία επί της οδού Πανόρμου, μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου.

Προσωρινή αφετηρία επί της οδού Πανόρμου, μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου. Στ. Πανόρμου: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Κατεχάκη: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Εθνική Άμυνα: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Χολαργός: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Νομισματοκοπείο: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Αγίας Παρασκευής: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Χαλάνδρι: Υφιστάμενη στάση.

Στην κατεύθυνση Χαλάνδρι – Αμπελόκηποι, η γραμμή Χ20 θα εξυπηρετεί τις ακόλουθες στάσεις:

Στ. Χαλάνδρι: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Αγίας Παρασκευής: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Νομισματοκοπείο: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Χολαργός: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Εθνική Άμυνα: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Στ. Κατεχάκη: Υφιστάμενη στάση.

Υφιστάμενη στάση. Τέρμα αποβίβασης Αμπελόκηποι: Προσωρινό σημείο αποβίβασης επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, περίπου 20 μέτρα πριν από τον φωτεινό σηματοδότη.

Η προσωρινή λεωφορειακή σύνδεση θα επιτρέπει στους επιβάτες να μετακινούνται μεταξύ των δύο τμημάτων της Γραμμής 3 που θα εξακολουθούν να λειτουργούν, όσο θα διαρκούν οι νυχτερινές εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών.