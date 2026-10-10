Λέσβος: Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος – Απομακρύνθηκε με ασφάλεια ο μοναδικός επιβαίνων

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ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος που έπλεε ανοιχτά των νότιων ακτών της Λέσβου.
  • Το Λιμενικό Σώμα κινητοποιήθηκε για την απομάκρυνση του μοναδικού επιβαίνοντος, αλλοδαπού υπηκόου, ο οποίος απομακρύνθηκε με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.
  • Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού παρέλαβε τον αλλοδαπό και τον μεταφέρει στο λιμάνι της Σκάλας Λουτρών Μυτιλήνης, όπου αναμένεται να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος που έπλεε ανοιχτά των νότιων ακτών της Λέσβου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το Λιμενικό Σώμα για την απομάκρυνση του μοναδικού επιβαίνοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ιστιοφόρο έφερε σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδινών, ενώ ο μοναδικός επιβαίνων, αλλοδαπός υπήκοος, απομακρύνθηκε από αυτό με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.

Στη συνέχεια, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού παρέλαβε τον αλλοδαπό και τον μεταφέρει στο λιμάνι της Σκάλας Λουτρών Μυτιλήνης, όπου αναμένεται να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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